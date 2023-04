La pastiglie Galfer per il motomondiale di Enduro 2023

Eccezionale cornice per il Campionato Mondiale di Enduro 2023: la Riviera dei Fiori. Sono state Sanremo, Arma di Taggia e l’entroterra del Ponente ad ospitare la prima tappa del motomondiale, che visto rinnovarsi la parternership con le pastiglie Galfer.

In Liguria si sono sfidati i campioni del circuito iridato prima tra le dune della rinomata spiaggia della Riviera dei Fiori, per poi addentrarsi sulle strade delle alture a ridosso del mare. Ben 150 i piloti che hanno preso parte alla tappa, tra loro anche il campione del mondo in carica Andrea Verona e l’idolo locale Davide Soreca, che sono i portabandiera del locale Moto Club Sanremo.

Galfer, azienda iberica specialista in impianti frenanti e leader globale nel produrre pastiglie freno e dischi per le due ruote, ha confermato anche per il motomondiale in corso la sua partecipazione in qualità di Sponsor Ufficiale del massimo Campionato del Mondo Enduro. Il Campionato Mondiale FIM EnduroGP festeggia l’edizione 33. Infatti la FIM lo ha avviato nel 1990 diventando dal 2017 EnduroGP.

Galfer è da sempre vicina al mondo delle competizioni internazionali. Infatti è da sempre stata la scelta principale da parte sia di Top Team sia di Top rider sia nelle competizioni mondiali Road come WSBK e MotoGP sia Off Road come EnduroGP, MXGP, Extreme Enduro e TrialGP e primo montaggio di case motociclistiche top brand come Gas Gas, KTM, TM Racing, Beta Motor e Montesa. Lo specialista spagnolo Galfer è la scelta preferita per gli impianti frenanti.

Brad Freeman (campione del mondo Enduro in carica della E3) ed il suo compagno di squadra, il pluricampione Steve Holcombe (piloti del Beta Factory Enduro Team) sono in gara per la settima stagione equipaggiati con Disc Wave® di Galfer e le pastiglie freno G1396R Sintered Racing. In questo campionato la potenza frenante e la sicurezza dei prodotti Galfer sono stati scelti anche dai top rider del Team Sherco CH: Wil Ruprecht, Zach Pichon, Morgan Lesiardo, Hamish McDonald; dai piloti del Beta Factory Team: Steve Holcombe e Brad Freeman; dai piloti del Team TM Boano: Matteo Cavallo, Matteo Pavoni e Daniel Milner. Inoltre il nome alla Junior Class 2023 è “Galfer Junior Class” in linea con l’obiettivo del gruppo spagnolo di porre l’attenzione anche nell’enduro, come già accade in altre discipline, sui nuovi talenti emergenti.

