Sicily Addict, la destinazione digitale per assaporare l’enogastronomia siciliana di alta qualità

Sicily Addict (www.sicilyaddict.it) costituisce la prima piattaforma online di pasticceria e rosticceria tipica siciliana. I clienti, nello spazio di qualche istante, hanno la possibilità di scegliere tra oltre 300 alternative, da gustare in tutta la comodità di casa propria. Un’esperienza culinaria artigianale e genuina, caratterizzata da materie prime locali e metodi totalmente artigianali.

Tra le numerose delizie disponibili online, s’incontra una sezione interamente dedicata alla rosticceria siciliana che include, tra gli altri, Arancini alla Norma, al Ragù di Suino Nero Dei Nebrodi, Arancini Montanaro, Arancini Limoncello. A ciò si uniscono proposte tipiche della pasticceria isolana, salumi, formaggi, pasta, conserve, olio, vini e altre bontà, come la linea Pistacchio Lovers.

Nell’ambito dei prodotti più graditi dal pubblico, però, non possiamo non citare le Sicilybox. Si tratta di selezioni enogastronomiche uniche, concepite per fare un regalo originale. Varie, anche in questo caso, sono le opzioni. Alcuni esempi? Sicilybox Formaggi dei Nebrodi (Pecorino primo sale, Provola Fresca, Canestrato e Ricotta Salata), Sicilybox CIOKOCEREALI Edition (5 Cannoli Ciokocereali, Crema Crunchy White, Torta Ciokocereali, Biscottini morbidi Ciokocereali e Rame di Napoli Ciokocereali) e Sicilybox WELCOME KIT (5 Kit Cannoli Experience e 4 Arancini).

L’esperienza d’acquisto online è caratterizzata da spedizioni gratuite per ordini superiori a 59,90 euro. Le consegne, poi, si realizzano entro 48/72 ore lavorative ed è prevista la possibilità di richiedere il reso. Senza dimenticare, poi, che i prodotti sono protetti da imballaggi a temperatura controllata.

Sicily Addict dispone di due cloud kitchen, situate a Milano e Firenze, che permettono di ordinare le specialità siciliane approfittando del servizio di delivery. Inoltre, il blog ufficiale dell’azienda fornisce utili consigli e indicazioni per godere appieno dei prodotti disponibili online.

Le modalità di pagamento implementate dall’e-commerce, invece, pongono l’acquirente al riparo da qualsiasi pericolo: PayPal, carta di credito/debito, bonifico bancario e contrassegno.

L’apprezzamento ricevuto da più di 55.000 clienti si riflette nelle migliaia di recensioni positive verificate da Trustpilot. Ed è proprio la soddisfazione ottenuta sul mercato che ha spinto Sicily Addict a creare una linea B2B. Viene così offerta la possibilità a pasticcerie e rosticcerie italiane di diventare rivenditori ufficiali.

Infine, per ricevere consigli, informazioni aggiuntive e risolvere eventuali dubbi è attivo un preparato servizio di assistenza, sempre pronto ad affiancare l’utente. È fruibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail e chat online.

Assapora le prelibatezze enogastronomiche della tradizione siciliana disponibili su www.sicilyaddict.it. E non dimenticarti di iscriverti alla newsletter per ricevere uno sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto.