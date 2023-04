Basket Under 15. La Kairos M&C Vibo Valentia espugna Belvedere

Ass. Basket Belvedere 47 – Kairos M&C Vibo Valentia 60

ASS. Basket Belvedere: Benuzzi 11, Fiore 10, Martorello 17, Loiero 9, Arnone, Nigro, Cristofaro, Germano, Sarro, Russo, Capano.

Kairos M&C Vibo Valentia: Gioffrè 30 , Anello 8, Ramondino 2, D’Ambrosio 6, Bruzzese, Tamburro 2, Rondinelli, Lico 6, Evolo 6, Piccione, Ravese

Belvedere

Dopo l’amara sconfitta subita a Cosenza pochi giorni fa, quando i ragazzi dell’Under 15 della Kairos fuorono sconfitti per un solo punto, i ragazzi del duo Grasso Todaro, si sono presi una bella rivincita superando i pari età del Belvedere. Tutto ciò al termine di una bella prestazione, che permesso a Gioffrè e compagni di avere la meglio contro avversari determinati e che hanno fatto di tutto per mettere in difficoltà la squadra ospite. Ma la maggiore caparbietà, una buonissima percentuale sotto canestro e soprattutto i pochissimi errori commessi, alla fine hanno regalato i due punti meritatissimi alla Kairos Vibo Valentia.