Volley Serie C Femminile. La Todosport espugna il campo di Villa San Giovanni

Costa Viola Bus New Teosidos 0- Todosport 3

Progressione set: 23/25 – 23/25 -22/25

Costa Viola Bus New Teosidos: Falcone, Pirrotta, Klianovich, Morabito, Spanò, Missaoui, Pizzarello, Furci, Barresi ( L )

Todosport: Montalbano, Massara, La Gamba, Flores, Dodaro, De Luca, Lo Bianco ( L2 ), Malerba,Buonfiglio ( L1 ), Vinci D, Vinci M, La Vecchia.

Arbitri: Domenico Pasquale De Carlo e Orazio Fiume

Villa San Giovanni.

Buona prova della Todosport Vibo Valentia, che con un bel po’ di sofferenza espugna il campo della Costa Viola, e rafforza il suo secondo posto in classifica. La gara contro le reggine non è stata certamente facile per Vinci e compagne, che si sono trovate di fronte delle avversarie molto agguerrite e vogliose di fare prima di tutta bella figura e poi possibilmente punti, contro una delle squadre più forti del campionato. Per fortuna la Todo ha interpretato nel migliore dei modi questo probante impegno ed alla fine hanno potuto portarsi a casa i tre punto. Ora massima concentrazione in questo finale di stagione che vede la Todo anche tra le protagoniste della final Fuor di Coppa Calabria, oltre che come una delle candidate alla vittoria finale di questo campionato di Serie C Femminile.