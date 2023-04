A Perugia torna l’appuntamento con il Festival internazionale del giornalismo

Perugia tornerà Capitale mondiale dell’informazione in occasione della diciassettesima edizione del Festival internazionale del giornalismo. In Umbria per l’occasione giungeranno 500 gli speaker da tutto il mondo per animare i 200 eventi in programma. L’appuntamento è dal 19 al 23 aprile. La nuova edizione è stata presentata all’hotel Brufani alla presenza tra gli altri di Christopher Potter, co-fondatore e direttore di Ijf, del Governatore umbro Donatella Tesei e del sindaco perugino Andrea Romizi.

Protagonista assoluta è l’Ucraina, “paese che continua a resistere in nome della libertà” e che coinvolge anche il lavoro di chi racconta il fronte di guerra. Ci saranno i giornalisti che hanno documentato l’assedio di Mariupol, la città rasa al suolo durante il primo mese di guerra, il team di Associated Press formato da Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka e Vasilisa Stepanenko, presente nella città fin dall’esplosione dei primi razzi. Si conoscerà anche Kyiv Independent, la realtà ucraina divenuta sempre più importante nel panorama mediatico internazionale.

Oltre al tema delle guerre, si parlerà di data journalism, disinformazione, media sotto attacco, whistleblowing, giornalismo investigativo, di redazioni, intelligenza artificiale, giornalismo collaborativo, di solutions journalism. E anche di diversità e inclusione, di sicurezza dei giornalisti, di protezione legale, di social media, di decolonising journalism, impact, giornalisti in esilio, podcasting, giornalismo locale, crisi climatica, modelli di business e finanziamenti, a teatro, e la sezione “altro”.

Gli eventi saranno a ingresso libero. Tutti gli incontri saranno in diretta streaming e on demand sul sito del Festival alla voce programma all’interno delle singole pagine degli eventi, sul canale YouTube e su media.journalismfestival.com. Per la prima volta, in tutte le sale sarà previsto per gli eventi un servizio di traduzione automatica in tempo reale degli eventi (AI-generated real-time translation). Si tratta di W-AIspeech, realizzato dal Festival Internazionale del Giornalismo in collaborazione con Wildoo.AI.