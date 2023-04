Sex toys: ecco i motivi per cui è un mercato costantemente in crescita

I sex toys sono tra gli oggetti più apprezzati del momento: acquistabili online o nelle farmacie, oltre che nei sexy shop, stanno creando un settore con numeri interessanti. Si parla di una forte crescita rispetto al periodo pre-covid, complice una maggiore apertura mentale e una diversificazione dei prodotti tra i quali scegliere. Chiunque lo desideri, oggi, può comprare uno di questi oggetti, scegliendo – ad esempio – tra le differenti tipologie di ovetti vibranti disponibili sul mercato.

I numeri di un mercato in espansione

Secondo una recente indagine, il mercato dei sex toys è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, passando da un valore di 32 miliardi di dollari nel 2016 a 125 miliardi di dollari nel 2020. Si tratta di numeri veramente interessanti ed è pertanto necessario interrogarsi su quali siano stati i fenomeni sociali e non solo che hanno portato ad un tale sviluppo.

Il mercato dei sex toys sta attirando sempre più grandi rivenditori, tra cui i più grandi e-commerce, che ha creato una sezione dedicata ai sex toys sul suo sito web, alle farmacie online che hanno inserito a catalogo questi prodotti. Allo stesso tempo. le start-up che stanno proliferando in questo settore cercano di innovare e differenziarsi rispetto alle proprie concorrenti, cercando di ritagliarsi una fetta di mercato sempre più affollata.

Ma non sono solo i grandi rivenditori e le start-up a interessarsi ai sex toys: anche le celebrità stanno diventando sempre più coinvolte in questo mercato.

Le ragioni del successo dei sex toys

Tra le ragioni del successo del sex toys c’è sicuramente una maggiore accettazione, a livello sociale, del loro utilizzo superando alcuni tabù che avevano imperato per molti anni. Accanto ad una progressiva “liberalizzazione” di questo mercato, bisogna considerare anche altri fattori.

Prima di tutto si ricordano i benefici mentali: tra i vantaggi che i sexy toys hanno sulla mente c’è una riduzione dello stress e dell’ansia, oltre ad un aumento dell’autostima sessuale. Non bisogna poi dimenticare che utilizzare questi strumenti consente di auto-esplorare la propria sessualità in piena sicurezza, scoprendo quali siano i punti che donano più piacere rispetto ad altri.

Analogamente non bisogna sottovalutare i benefici fisici: l’utilizzo di sex toys non deve essere visto come un disincentivo alla vita sessuale di coppia, ma al contrario come un modo per movimentare anche le relazioni che sembravano aver esaurito la propria vitalità. Al tempo stesso, quanto questi dispositivi vengono utilizzati singolarmente possono comportare alcuni vantaggi al fisico, tra cui l’aumento della circolazione del sangue ai genitali, portando la persona al raggiungimento di uno stato di piacere più intenso.

Non bisogna poi sottovalutare il fatto che alcuni sexy toys possono essere anche utili alla riabilitazione del pavimento pelvico e al potenziamento in generale dei muscoli pelvici.

Inoltre, dal momento che l’utilizzo di sex toys permette nella maggior parte dei casi di raggiungere il piacere, chi li usa può sperimentare una piacevole sensazione di rilassatezza dovuta al rilascio di endorfine, come accade durante un rapporto sessuale. Questi “ormoni premio” contribuiscono alla riduzione degli stati di preoccupazione e contribuiscono al ritrovamento del benessere psico-fisico.

Un focus sugli ovetti vibranti

Tra tutti i sexy toys a disposizione sul mercato, gli ovetti vibranti sono quelli che sembrano aver riscosso maggiore successo. Si tratta di piccoli dispositivi a forma di capsula, usualmente in silicone o altri materiali sicuri per il corpo e ipoallergenici, dotati di un motore vibrante al proprio interno. Questi sexy toys possono essere utilizzati nei modi più disparati in base alle preferenze della persona e, in base al contesto e al modello, possono essere dotati di un telecomando wireless che permette di regolare a distanza l’intensità e la modalità di vibrazione.

Tra i motivi che hanno portato gli ovetti vibranti ad essere in cima alle classifiche di molti store di sex toys c’è la possibilità di essere usati per aumentare il piacere e la stimolazione sessuale di entrambi i sessi, ma anche la loro funzione per potenziare i muscoli pelvici. Si ricorda, infatti, che gli ovetti vibranti possono essere un prezioso strumento per migliorare la salute sessuale e prevenire problemi come l’incontinenza urinaria.