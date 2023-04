Implantologie – un qualcosa con cui avere a che fare

Praticamente quando parliamo di implantologie parliamo della famosa ormai è popolare implantologia dentale che purtroppo è un qualcosa di cui tutto dobbiamo avere informazioni perché in casa sicuramente, se non abbiamo noi questo problema, avremo sicuramente qualche persona vicina a noi che magari ha perso i denti ed è sempre una giustificazione problematica a prescindere dall’età, e su questo non ci sono dubbi

Però non possiamo non ammettere che se questi denti li perde una persona giovane la questione diventa più drammatica soprattutto dal punto di vista sociale e relazionale perché la vergogna sarebbe ancora di più per esempio quando si esce con una persona che piace, oppure quando si ha un colloquio di lavoro e potremmo fare quanti esempi vogliamo.

Di sicuro è inutile piangersi addosso ma bisogna trovare una soluzione e soprattutto se abbiamo un dentista di riferimento dobbiamo semplicemente prendere un appuntamento e andare a discutere di questa questione

Tra l’altro non dobbiamo mai pensare che il problema riguarda solamente la questione estetica anche se molti pensano così, perché non avere denti significa anche e soprattutto masticare molto peggio rispetto a prima,con tutte le conseguenze negative del caso per esempio per quanto riguarda la digestione

Noi prima parlavamo di un dentista di fiducia con il quale eventualmente dovremo prendere un appuntamento però se questo professionista non lo abbiamo, il primo punto sarà a cercarne uno e quindi magari provare a fare un giro di telefonate per interloquire con i nostri amici o colleghi di lavoro o parenti e vedere se loro hanno delle soluzioni da proporci magari perché hanno anche loro affrontato questo problema e hanno un professionista di riferimento

A quel punto per quanto riguarda il primo appuntamento sarà importante la panoramica dentale che è un primo passo importante perché il dentista potrà fotografare la situazione dei nostri denti non solo per quanto riguarda questa questione della perdita ma anche per quanto riguarda magari se ci sono altre cose sulle quali bisogna subito intervenire per evitare una parodontite e per evitare altre perdite di denti.

Non dobbiamo sottovalutare nessun problema con i nostri denti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte è molto importante non sottovalutare nessun problema con i nostri denti perché altrimenti poi si arriva a questa situazione così complessa che tra l’altro richiede un investimento economico che può essere importante

Quindi prima di tutto come dicevamo avere un professionista di riferimento significa poter ricevere tutte le dritte del caso per quanto riguarda l’igiene e per quanto riguarda la prevenzione che sempre deve essere ai primi posti nei nostri pensieri con i denti.

Mentre prima parlavamo della panoramica per esempio con la stessa che serve a verificare pure se dove abbiamo perso i denti è ricresciuto l’osso perché altrimenti non possiamo iniziare con il procedimento che riguarderà l’installazione di una vite in titanio che sostituisce la radice del nostro dente o le radici dei nostri denti

A quel punto dobbiamo aspettare qualche mese per il processo di osteointegrazione e poi ci verrà installata la capsula finale