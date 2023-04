Sparatoria in una banca a Louisville: diversi morti e feriti

Almeno otto feriti e 5 morti. È il drammatico il bilancio della sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky. Anche l’aggressore, un ex impiegato, è morto. Tra i feriti c’è anche un agente.

L’autore della strage era un ex impiegato. Lo ha riferito la polizia in una conferenza stampa. Anche l’aggressore è morto. Il governatore del Kentucky Andy Beshear si è diretto sul luogo della sparatoria nel centro di Louisville. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter chiedendo di “pregare, per favore, per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville”. L’Fbi sta fornendo assistenza alla polizia di Louisville.