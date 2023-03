Cibo per gatti: come scegliere il più adatto al proprio gatto?

Il cibo per gatti è importante tanto quando il tempo che destiniamo alla loro cura in termini di coccole. Non serve acquistare il primo pacchetto di cibo che troviamo appoggiato sullo scaffale del supermercato, bensì dobbiamo valutare il cibo per gatti al miglior prezzo bilanciato e salutare. Un gatto felice e in salute inizia con la giusta alimentazione e lo si nota per la sua vibrante giocosità e per la sua infinita curiosità.

Con così tante opzioni di cibo per gatti disponibili, può essere difficile sapere quale sia il migliore per il nostro amico peloso. La dieta perfetta per il gatto deve essere adattata alle esigenze e alle preferenze del felino. Dovrebbe includere proteine, grassi, carboidrati, vitamine, minerali e acqua in maniera bilanciata. Inoltre, dobbiamo considerare la sua vivacità, la sua età e la razza. Il consiglio del veterinario ci può indicare la dose di cibo da somministrare affinché il nostro amico a quattro zampe non diventi obeso o sottopeso.

Infatti, il cibo per gatti deve essere uno strumento utile a rinforzare il sistema immunitario del gatto, ridurre il rischio di malattie e migliorare il suo benessere psicofisico generale. Inoltre, il bilanciamento dei micro e macronutrienti permette di mantenere in salute ossa, muscoli e denti forti. Una dieta sana aiuta anche a ridurre lo stress e l’ansia nei gatti, ridurre l’aggressività, l’irritabilità e altri problemi comportamentali. Lo stress e l’ansia possono essere ridotti anche fornendo al gatto un ambiente sicuro e protetto, nonché tanto esercizio fisico e momenti di gioco. Pelliccia lucente, occhi brillanti e mantello sano sono tutti indicatori di un gatto felice e in salute.

Di quali nutrienti hanno bisogno i gatti?

I gatti hanno bisogno di una serie di nutrienti diversi per mantenere una salute ottimale. Le proteine sono i nutrienti più importanti, in quanto sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo di tutti i tessuti del corpo. Le proteine si trovano in fonti di origine animale come pesce, pollame e carne. Nel cibo per gatti si devono trovare anche grassi per fornire energia e mantenere la pelle sana e il pelo lucente. Le fonti di grassi sani includono pesce, uova e carne.

I gatti hanno bisogno di carboidrati come fonte di energia, nonché come aiuto per favorire l’organismo nell’assorbire vitamine e minerali essenziali. I cereali integrali, la frutta e la verdura sono ottime fonti di carboidrati. Fibre, vitamine e minerali sono micronutrienti utili per il benessere generale. In particolare, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina D e il calcio. Anch’esse si trovano nelle uova, nel pesce, nel pollame e nelle verdure. Infine, i gatti hanno bisogno di molta acqua per mantenersi idratati. È importante assicurarsi che il gatto abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. In particolare, se il nostro gatto è avvezzo alle crocchette piuttosto che al cibo umido.

I diversi tipi di cibo per gatti

I diversi tipi di cibo per gatti forniscono livelli differenti di nutrizione, oltre a sapori e consistenze complesse. Il cibo secco è il tipo più comune di cibo per gatti e di solito è l’opzione più conveniente. In genere è costituito da crocchette ricche di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali ma essendo disidratato ha una bassa quantità di acqua.

Il cibo umido è un’altra opzione popolare e risulta più appetibile rispetto al cibo secco. Il cibo umido è tipicamente fatto con pezzi di carne, pollame e pesce, che forniscono ai gatti una serie di sostanze nutritive essenziali ed è utile per i gatti che non bevono abbastanza acqua. Quindi, quale scegliere?

Ci sono diversi fattori da valutare tra cui la razza, l’età e l’attività motoria del gatto. Se il tuo gatto non sta mai fermo poiché preferisce giocare e perdersi in percorsi casalinghi piuttosto che poltrire, avrà bisogno di un apporto nutrizionale più alto. Quando si sceglie il cibo per gatti è importante valutare attentamente gli ingredienti.

Molti alimenti commerciali per gatti contengono riempitivi, sottoprodotti e additivi artificiali, che possono essere dannosi per la salute del gatto. Per questo è fondamentale rivolgersi a rivenditori seri come Lallo Hallo con un assortimento di prodotti di qualità e salutari. Le marche da tenere in considerazione sono Purina, Advance, Monge, Natural Trainer e altre marche presenti nello store.