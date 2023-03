Mondiale 2026: svelata la formula con 12 gironi da 4 squadre

È stato svelato il forma del Mondiale 2026, il primo allargato a 48 Nazionali. Il Consiglio della Fifa si è riunito prima del 73° congresso di Kigali (Ruanda) varando il format della Coppa del Mondo 2026 e del Mondiale per Club che si terrà ogni anno e ogni quattro anni (dal 2025), ma ha anche scandito il calendario internazionale accorpando (dal 2026) le finestre per le nazionali di settembre e ottobre.

Il prossimo Mondiale si disputerà nel 2026 in 3 Nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico. La finale sarà domenica 19 luglio 2026. Le partite saranno 104, 40 in più rispetto a quelle disputate in Qatar. I giocatori dovranno raggiungere le nazionali il 25 maggio, data entro la quale dovranno essere conclusi i campionati nazionali e le coppe europee. Quest’ultime possono ottenere un posticipo fino al 30, con l’ok della Fifa.

Le nazionali che andranno al Mondiale saranno 48, divise in 12 gironi da 4 formazioni ciascuno. Passeranno il turno le prime due classificate di ogni gruppo e le otto migliori terze. In questo modo saranno introdotti i sedicesimi di finale, mentre sinora la fase ad eliminazione diretta partiva dagli ottavi. Per alzare la coppa, quindi, sarà necessario disputare 8 partite e non 7. “Il formato rivisto – si legge in una nota della Fifa – garantisce che tutte le squadre giochino un minimo di tre incontri, fornendo tempi di riposo equilibrati tra un match e l’altro”.

Dal 2026 a seguire il calendario delle partite internazionali maschili sarà diverso dall’attuale: ci sarà una finestra per le nazionali a marzo (9 giorni; 2 partite), una a giugno (9 giorni, 2 gare che saranno 2 amichevoli negli anni in cui ci saranno Mondiali o Europei), una a settembre/inizio ottobre (16 giorni, 4 incontri), una a novembre (9 giorni, 2 sfide). Così si andrà incontro alle esigenze dei club che per ora, sia a settembre sia a ottobre, vedono decollare anche con direzione Sudamerica i loro tesserati per giocare incontri con le rispettive nazionali.

Su Mondiale per Club la Fifa ha aggiunto a quello che si continuerà a disputare ogni stagione, uno “speciale” che andrà in scena ogni quattro anno e vedrà al via 32 formazioni. La prima edizione “speciale” sarà quella del 2025. Nel Mondiale per club annuale, la novità introdotta dall’edizione 2024 in poi è che la finalista della Champions avrà accesso diretto alla finale dove sfiderà la vincente dei play off che si disputeranno tra le squadre provenienti delle altre confederazioni. Il nuovo format del Mondiale per club ogni quattro anni, invece, avrà 12 slot per l’Europa, 6 per il Sudamernica, 4 per l’Asia, l’Africa e il Nord America, 1 per l’Oceania e 1 per il Paese ospitante della manifestazione. Per l’Europa, per esempio, parteciperanno all’edizione del 2025 i vincitori della Champions 2021-22 (Real), 2022-23, 2023-24 e 2024-2025 più le squadre aggiuntive che saranno determinate da una classifica per club basata sui risultati ottenuti nello stesso periodo di quattro anni. Per capire quante formazioni saranno aggiunte in base a questa graduatoria (8, 9, 10 o 11, se il Real facesse un clamoroso poker di Champions) bisognerà vedere chi alzerà al cielo le prossime 3 edizioni della coppa dalle grandi orecchie.