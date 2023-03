Esperienze nel Regno Unito: viaggi brevi o trasferimenti

Il Regno Unito resta una delle mete più ambite sia per viaggi di breve durata che per trasferimenti, in ottica di un cambio di vita radicale. Prima di partire, a prescindere dalla durata del soggiorno, è importante informarsi su tutto ciò a cui si andrà incontro. Nel caso di soggiorni brevi (di meno di 60 giorni) è bene assicurarsi di avere una copertura sanitaria adeguata. Conviene quindi attrezzarsi in maniera differente valutando il costo assicurazione sanitaria UK presso le piattaforme specializzate come Europ Assistance richiedendo velocemente un preventivo.

Andare a vivere nel Regno Unito: suggerimenti utili

Il Regno Unito è uno dei paesi più affascinanti e cosmopoliti del mondo. Per merito della sua storia e della sua cultura, attira ogni anno migliaia di visitatori e immigrati provenienti da tutto il pianeta. Di contro, vivere nel Regno Unito può essere una sfida, soprattutto per chi arriva dall’Italia, date le profonde differenze culturali che separano i due paesi. In questa guida, dunque, forniremo alcuni suggerimenti utili per coloro che stanno pensando di trasferirsi nel Regno Unito.

Fai sempre i conti con il budget

Il costo della vita nel Regno Unito può essere piuttosto elevato, quindi è importante organizzarsi con il budget prima di trasferirsi nel paese. Il prezzo dell’alloggio, del cibo, dei trasporti e delle bollette potrebbe essere molto diverso rispetto alle spese che sei abituato ad affrontare nella Penisola. Inoltre, il Regno Unito ha un sistema fiscale complesso, quindi potrebbe essere utile consultare un professionista per comprendere meglio come funzionano le imposte in UK.

Cerca un alloggio adeguato

Il Regno Unito offre una vasta gamma di opzioni per l’alloggio, dalle case in affitto fino ad arrivare ai dormitori universitari. Ma devi mettere in conto una cosa: i costi possono essere molto elevati, soprattutto in città come Londra, a meno di non accontentarsi di un appartamento piccolo. In sintesi, devi cercare di trovare un buon compromesso fra i prezzi e il comfort. Da questo punto di vista, si possono trovare delle ottime opzioni spostandosi in periferia, e approfittando dei mezzi pubblici per gli spostamenti.

Impara le basi dell’inglese

L’inglese è la lingua ufficiale del Regno Unito, e la conoscenza di questo idioma è essenziale per vivere e lavorare in tutta tranquillità. Anche se sei già molto bravo in inglese, potrebbe essere utile migliorare la tua conoscenza della lingua prima di trasferirti negli UK. Lo stesso discorso vale se parti da zero o quasi. In altri termini, organizzati prima di partire e iscriviti ad un corso di inglese, scegliendo il livello più adatto alle tue esigenze. Sappi che si possono trovare tantissime opzioni non solo “fisiche”, ma anche digitali. Non a caso, i corsi di inglese online sono fra i più gettonati in assoluto, e sono anche fra i più convenienti.

Conclusioni

Andare a vivere nel Regno Unito può essere una scelta eccitante e gratificante, ma richiede anche una discreta dose di pianificazione e di studio. Le difficoltà, però, ci sono e non possono essere sottovalutate, dai costi fino ad arrivare alle barriere linguistiche. Seguendo i consigli visti oggi, però, siamo sicuri che il tuo trasferimento nel Regno Unito sarà più semplice che mai, se investirai la giusta dose di impegno.