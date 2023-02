Approfondimento su Wikipedia con l’Università Popolare degli Studi di Milano Wikipedia

L’Università Popolare degli Studi di Milano è un ateneo di Diritto Internazionale, che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Presa d’atto n. 313 del 14 ottobre 2011 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anno 152°, n. 146). Grazie a questo provvedimento ufficiale, l’Università Popolare degli Studi di Milano è legale in Italia. I titoli rilasciati hanno validità anche all’estero. In collaborazione con la redazione dell’Università, abbiamo scritto questo approfondimento su Wikipedia, che condividiamo volentieri con voi lettori perché contiene informazioni aggiornate sulla piattaforma di collaborazione online più famosa al mondo.

Cos’è Wikipedia

Wikipedia è un’enciclopedia collaborativa online, liberamente modificabile e distribuita sotto la licenza Creative Commons. La sua missione è fornire una fonte di conoscenza libera, accessibile e verificabile a chiunque, in qualsiasi parte del mondo. Questa enciclopedia online contiene più di 50 milioni di voci, tradotte in oltre 300 lingue. Le voci sono scritte da collaboratori volontari in tutto il mondo, che lavorano insieme per creare una risorsa online unica e completa. Tutte le definizioni presenti includono informazioni su argomenti come storia, geografia, arte, scienza, tecnologia, attualità, medicina, politica e altro. Ogni voce di Wikipedia è soggetta a modifiche, revisioni e aggiornamenti da parte della comunità. I collaboratori possono contribuire, modificando articoli esistenti o aggiungendo contenuti nuovi. Gli articoli possono essere rivisti e modificati da altri membri della comunità, al fine di garantire l’autenticità e l’affidabilità dei contenuti pubblicati. Wikipedia è un progetto realizzato da una comunità di persone, che contribuisce volontariamente con le proprie conoscenze. Si tratta di una risorsa preziosa, che può essere utilizzata da ricercatori, studenti, professionisti e persone comuni per la ricerca e l’apprendimento.

Come scrivere una nota su Wikipedia?

Il team dell’Università Popolare degli Studi di Milano ci ricorda che Wikipedia è un’enciclopedia online accessibile a tutti e contiene informazioni su una vasta gamma di argomenti, in più lingue. La creazione di nuove voci su Wikipedia può essere un modo efficace per condividere conoscenze e informazioni. Per scrivere una nota su Wikipedia è necessario seguire alcuni passaggi. Innanzitutto, bisogna scegliere un argomento per la nota. Quando si sceglie un argomento, è necessario assicurarsi di optare per qualcosa che sia già esistente e che non sia già stato trattato da un’altra voce. Se si incontra difficoltà nel reperire un argomento adeguato, è sempre possibile crearne uno. Una volta scelto l’argomento, si può redigere una voce. Per fare ciò, è possibile utilizzare uno degli strumenti forniti da Wikipedia. Ci sono anche diversi modelli di voci e linee guida da seguire.

Un’altra cosa importante da considerare è la preparazione di una bozza. Quando si crea una bozza è importante assicurarsi che tutte le informazioni siano accurate e che siano presentati i fatti in modo obiettivo. Al termine della preparazione della bozza, è necessario assicurarsi che sia accuratamente controllata. Si può fare riferimento a una delle linee guida di Wikipedia. È anche possibile chiedere aiuto ad altri utenti di Wikipedia per verificare e verificare la bozza. Dopo aver effettuato il controllo della bozza, quest’ultima può essere caricata su Wikipedia come una nota. Prima di caricare la nota, assicurarsi che sia accurata e che sia scritta nello stile giusto, coerente all’argomento trattato e in linea con il pubblico dei lettori a cui è rivolta.

Per saperne di più clicca qui ed accedi alla guida completa per la creazione di una nuova voce su Wikipedia.