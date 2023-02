I migliori siti italiani per incontri scambisti

Molte coppie italiane frequentano club e locali per lo scambismo, ma chi si avvicina a questa pratica preferisce l’anonimato che solo il web può garantire. Negli ultimi anni, l’evidenza della diffusione dello scambismo nel nostro Paese ha portato alla creazione di siti web specifici. Si tratta di siti che permettono di incontrare online persone che sappiamo con certezza condividere le nostre pratiche sessuali.

Questi siti di incontri per scambisti raccolgono migliaia di profili che descrivono tutto, dalla provenienza ai gusti e alle pratiche sessuali preferite. Garantiscono l’anonimato in quanto non è richiesto di scrivere il proprio nome e cognome, ma si può navigare con un nickname e collegarsi al mondo scambista.

Che cos’è lo scambismo?

Lo scambismo è uno stile di vita che prevede che le coppie facciano sesso con altre coppie o con altri single. È un tipo di accordo di rimorchio e ha un’impostazione simile a quella di un tipico rimorchio. Tuttavia, lo scambismo di solito non comporta legami emotivi e può essere un rapporto di una sola notte. Alcuni scambisti hanno relazioni a lungo termine con i loro partners scambisti.

Quali sono i principali siti per scambisti in Italia

Non esiste un sito di incontri “migliore”, poiché dipende dalle preferenze e dalle esigenze individuali. Alcune opzioni popolari includono:

Wyylde ;

Annunci69 ;

Spicy Match ;

Sexy Community.

Si consiglia, prima di provare un’esperienza di scambio di cambio, di spednere del tempo nella ricerca e nel confro tra i diversi siti web per determinare quello più adatto a voi e al vostro partner. Le coppie scambiste, ed in generale il mondo degli scambisti italiani, è variegato e le piattaforme sono molte, ognuna con le sue peculariatò. I siti per scambisti possono essere social network per incontri o semplici siti di annunci scambisti. Questi siti spesso non si limitano ad essere come un semplice sito incontri scambisti, ma spesso contegono consigli per fare l’amore passionale, per creare un’atmosfera romantica per fare l’amore, migliorare il rapporto di coppia a letto ed aiutarci con i consilgi per i preliminari.

Scegliere il giusto sito per scambisti

Dopo aver deciso di continuare a praticare lo scambismo, è il momento di scegliere la piattaforma giusta per farlo. Scegliete solo tra i veri siti per scambisti. I veri siti per scambisti sono quelli che hanno pochi o nessun bot nel sistema, con conseguente interazione autentica, siti scambisti come Wyylde.

Prima di iscriversi a un sito e, soprattutto, di acquistare un abbonamento a pagamento, è bene sapere qual è la sua demografia, se offre ottimi incontri e se le funzioni aggiuntive valgono il costo.

Alcuni siti si rivolgono a specifiche nicchie di interessi sessuali e al solo scambismo. Cercate questi siti se preferite una comunità più affiatata e mirata dove poter godere del vostro kink con altre persone che la pensano come voi.

Qual è il miglior sito per scambisti?

Il miglior sito per scambisti è Wyylde, un chiaro vincitore tra i migliori siti per scambisti e altre app per scambisti a pagamento. È stato giudicato in base alla nostra valutazione della diversità della base di utenti, dell’apertura agli scambisti, della sicurezza e del valore delle funzioni aggiuntive.

Come scegliere il miglior sito di incontri? Dobbiamo in primis considerare lo scopo: cioè cosa cercate in uno scambio di coppia? Alcuni siti si rivolgono a incontri occasionali, mentre altri sono orientati alla ricerca di una coppia con cui giocare a lungo termine.

Ulteriorei aspetto è data dalla base di utenti e dalla tipologia. Assicuratevi che il sito risponda alla fascia d’età, agli interessi e alle preferenze che state cercando. Verificate il loro profilo, per vedere se è in linea con le vostre preferenze e cercate siti web che abbiano forti caratteristiche di privacy e sicurezza per proteggere le vostre informazioni personali.

Considerate inoltre nella scelta del vostro sito di scambio, quali sono le ca termratteristiche più importanti per voi, come la possibilità di inviare messaggi, videochiamate o incontri con utenti compatibili.

Comunicate i vostri limiti

Se siete una coppia che vuole dedicarsi allo scambismo, è importante che vi sediate e parliate dei vostri limiti prima di impegnarvi nella comunità scambista. Questo assicura che non vengano superati i confini mentre entrambi vi impegnate in un nuovo viaggio sessuale.

Il sesso è inevitabilmente associato alle emozioni, ma lo scambismo è spesso finalizzato al solo piacere fisico. Per questo motivo, alcuni preferiscono che i loro partner non bacino o guardino negli occhi i loro appuntamenti scambisti mentre fanno sesso.