Tublat sfida i Big. Iannotta: “Italiani delusi dalle web agency, entriamo in campo noi”

La concorrenza si fa sempre più agguerrita. In ambito economico avviene nel tempo una sorta di selezione naturale tra chi è capace di strutturarsi, vincere le sfide del momento e proiettarsi al futuro e chi, invece, non riesce a modernizzarsi e a guardare lontano. Anche nel mondo del web sta avvenendo una spietata selezione. Complice anche la spinta inflazionistica la selezione in atto sta premiando chi riesce ad innovare senza rinciare alla qualità.

A fare la selezione sono soprattutto gli imprenditori italiani, troppo spesso delusi dalle web agency. Gianluca Iannotta, founder di Tublat, lancia la sfida ai Big del settore e soprattutto intende ridare fiducia a coloro che sono delusi. “Italiani delusi dalle web agency, entriamo in campo noi”. Questo è il pensiero dell’imprenditore digitale che nel 2023 ha deciso di investire sempre di più nel rapporto con la clientela. Sono notevoli i vantaggi che le PMI hanno nello scegliere Tublat perchè “rispetto ai competitor – sottolinea Iannotta – puntiamo alla qualità e all’assistenza. Tublat ha una modalità di operare differente. Tante web agency inviano i commerciali a chiudere i contratti e poi le PMI li rivedono soltanto al rinnovo. Con Tublat questo non avviene”.

Il founder della web agency online è orogoglioso dei risultati ottenuti e degli attestati di stima da parte dei clienti. “Pensiamo di poter dare una qualità ed una assistenza anche superiore a quella dei concorrenti”. Iannotta rifiuta l’etichetta “lowcost uguale a minore qualità”. “Con Tublat vogliamo dare a tutti la possibilità di avere una presenza digitale a costi ragionevoli. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di democratizzare il digital marketing con costi alla portata di tutte le PMI”.

“La concorrenza propone la creazione la creazione di siti web a migliaia di euro – rivendica l’imprenditore – mentre con Tublat bastano poche centinaia di euro. Anche la gestione dei social e delle campagne pay per click a costi contenuti rispetto alla concorrenza”.

Tublat a partire dal 2023 ha lanciato delle offerte concorrenziali che ha condiviso con la nostra redazione. Ad iniziare dalla realizzazione di siti web professionali, creati su misura a soli 120€/anno (fino a 5 pagine con incluso dominio, hosting illimitato e 5 caselle email da 5gb ognuno). Il costo di attivazione parte da 199€ una tantum. E se si ha già un sito web lo si può migrare in Tublat. Offerte anche per e-commerce professionali creati su misura a soli 120€/anno (fino a 5 pagine ed includono dominio, hosting illimitato e 5 caselle email da 5gb ognuno). Il costo di attivazione parte da 299€ una tantum. Sempre disponibile la migrazione in Tublat per chi ha già un sito web. Sul fronte gestione social media i prezzi partono da 200€/mensile (includono piano editoriale, creazione di post e copy su misura). Per quanto riguarda la gestione di campagne pubblicitarie pay per click sui social e motori di ricerca a partire da 100€/cadauno. La sfida è sfatare l’etichetta “lowcost uguale a minore qualità” e “democratizzare il digital marketing con costi alla portata di tutte le PMI”. Iannotta lancia quindi un segnale ottimistico per un 2023 all’insegna della ripresa.