Meloni, Salvini e Berlusconi d’accordo sulla necessità di un esecutivo “forte e capace di rispondere alle urgenze del Paese”

Inizia il conto alla rovescia per la nascita e l’insediamento del Governo Meloni, il primo in Italia guidato da una donna e frutto di una chiara maggioranza politica. Ad Arcore, residenza del Presidente Berlusconi, oggi si sono riuniti i vertici del centrodestra. Sono stati fatti “importanti passi avanti nella direzione” di un “governo forte e capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall’emergenza dovuta ai costi dell’energia”. I vertici della coalizione si sono detti d’accordo sulla necessità di “procedere il più speditamente possibile lungo la strada per la formazione dell’esecutivo”.

La Lega di Salvini “ha chiara la propria squadra di governo ed è pronta, ai massimi livelli”. Le priorità del Carroccio sono “la difesa degli stipendi, delle pensioni e del lavoro degli italiani, partendo da un Decreto ferma-bollette che, visti i ritardi europei, non può più essere rinviato”.