Erba in pendenza: come tagliarla senza rovinarla

Tagliare l’erba in giardino è sempre un compito impegnativo, e lo diventa a maggior ragione nel caso in cui si abbia a che fare con un terreno in pendenza. C’è bisogno, infatti, di macchinari adeguati: non si possono usare i trattori normali e nemmeno i tosaerba tradizionali; il rischio è che il trattore si ribalti, il che vuol dire mettere a serio rischio il conducente. È sufficiente che il peso venga distribuito in modo inadeguato o che si verifichi un lieve spostamento del baricentro per far accadere un piccolo grande disastro.

Che cosa serve per curare un giardino in pendenza

Volendo si potrebbe impiegare un decespugliatore a filo manuale, ma è comunque una soluzione che presenta degli inconvenienti in materia di sicurezza. Quando si deve tagliare un prato in pendenza, occorre iniziare dal basso e poi continuare verso l’alto. Mentre si procede occorre cercare di mantenere l’equilibrio per evitare che i tagli abbiano un’altezza irregolare. Se si perdesse l’equilibrio, il macchinario toccherebbe in modo eccessivo il prato, che così sarebbe danneggiato. Il consiglio è di rivolgersi a dei professionisti del settore che non solo hanno tutte le competenze che occorrono, ma anche gli strumenti richiesti.

Come si taglia l’erba su un terreno in pendenza

Quello del taglio dell’erba è un lavoro che deve essere compiuto in maniera precisa e consapevole. Non avendo a disposizione dei macchinari adeguati, tuttavia, l’operazione può essere compiuta unicamente a mano. Ciò comporta una maggiore quantità di lavoro fisico e un dispendio di tempo superiore. Inoltre, aumentano le probabilità di sbagliare, e di conseguenza di farsi male. Se è vero che tenere curato il prato è fondamentale, è altrettanto vero che non bisogna mai mettere a repentaglio la sicurezza personale. D’altro canto lasciare delle zone incolte non va mai bene, perché la vegetazione fitta è poco piacevole dal punto di vista estetico; inoltre può diventare un ricettacolo di serpenti e topi.

La manutenzione del verde

Ci sono varie ditte che si occupano di manutenzione del verde in possesso delle competenze indispensabili per tagliare l’erba in pendenza in maniera sicura e al tempo stesso rapida. È preferibile fare riferimento a professionisti che abbiano già maturato una specifica esperienza in questo comparto e che abbiano le competenze più adatte per intervenire in aree critiche a causa delle loro asperità e della loro pendenza. Le aziende specializzate possono offrire non solo uno staff qualificato, ma anche macchinari ad hoc per il taglio dell’erba e lo sfalcio.

I macchinari da usare

Uno di questi macchinari è la tranciatrice radiocomandata, che ha la capacità di lavorare su terreni fino a 45 gradi di pendenza. Questo dispositivo è in grado di triturare l’erba, la vegetazione boschiva e perfino gli arbusti con un diametro massimo di 10 centimetri. In alternativa si può ricorrere al trattore cingolato, dotato di cingoli in metallo o in gomma: assicura, pertanto, una presa eccellente sul terreno anche se le pendenze sono estreme. Esistono, poi, rasaerba che sono progettati in maniera specifica per l’esecuzione dei tagli in pendenza, in quanto sono muniti di un piatto oscillante che si inclina in direzioni diverse.

Dove acquistare rasaerba da pendenza

Il sito Zanottifratelli.it mette in vendita rasaerba da pendenza che assecondano ogni tipo di necessità per il taglio e la cura dei giardini che si sviluppano su superfici non piane. Grazie a questi strumenti, non solo i professionisti ma anche gli hobbisti e i privati hanno l’opportunità di gestire e curare i propri terreni in modo autonomo e con la massima comodità, in tempi brevi e secondo le esigenze estetiche che ci si propone di conseguire.