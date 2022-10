Innovazione tecnologica: cosa c’è dietro il cibo sulle nostre tavole

In un’epoca in un cui le questioni ecologiche vengono messe al primo piano nei discorsi circa la produzione dei beni di consumo, la produzione di prodotti di allevamento ha gli occhi del mondo puntati addosso. La produzione di carne, pesce, frutta e verdura sta subendo una vera e propria inchiesta sociale, essendo ritenuta la principale responsabile dei cambiamenti climatici.

Molto spesso, però, una scelta “ecologica” deve incontrare le esigenze di mercato e la qualità dei prodotti alimentari non può essere compromessa da un atteggiamento imprenditoriale pressapochistico. L’importanza dei macchinari industriali per la produzione di cibo è diventata molto alta, dato che gli standard di qualità ed etica sono essi stessi molto elevati. Ma cosa è importante sapere?

Macchinari e industrie: la modernità che guida la qualità

Le differenti possibilità di lavorare carne ma anche frutta e verdura sono soggette a standard di qualità, ma anche di efficienza ed etica, che mai prima d’ora l’industria del cibo aveva visto. Se da una parte l’iper avanzamento tecnologico permette ai processi produttivi di raggiunge performance e risultati senza precedenti, dall’altra l’ombra dell’impatto ambientale può compromettere scelte imprenditoriali importanti.

La questione non è da sottovalutare. Se per il profano la quantità e la varietà di macchinari coinvolti nella lavorazione del cibo può risultare un’incognita e difficilmente questi avrà gli strumenti per orientarsi all’interno delle varie tecniche di lavorazione (Dai semplici Cutter per tagliare la carne, si trovano in tutte le macellerie, ai più elaborati inteneritori e stringatori, il mercato industriale dei macchinari della produzione di cibo è vasto e in continuo avanzamento) gli imprenditori e gli industriali non possono lasciare al caso i discorsi legati alle tecniche di produzione.

Macchinari simili: resa diversa. Quali scegliere?

Per gli industriali, scegliere i processi di produzione più adeguati e più etici per il tipo di prodotto proposto sul mercato, è di vitale importanza. Non solo per il ritorno economico, ma anche per la specificità del trattamento, che rende il cibo sulle nostre tavole diverso da ogni altro.

Due macchinari che hanno apparentemente la stessa funzione, possono determinare una resa del prodotto molto diversa, in funzione della specifica lavorazione cui il macchinario è destinato e per effetto delle uniche specifiche tecniche.

E’ il caso infatti delle massaggiatrici e le inteneritrici, entrambi usate per ammorbidire carne e non solo, oppure per i tritacarne e gli emulsionatori. Altri macchinari sono invece importanti non solo per la lavorazione delle materie prime, ma anche per il mantenimento di norme igienico-sanitarie che devono essere rispettare nel mondo della ristorazione. Il sempre più popolare (tra i giovani e non solo) street-food non sarebbe possibile senza i fabbricatori di ghiaccio, che si occupano di rendere gestibile e trasportabile il ghiaccio necessario alla vendita di cibo fresco.

Le specifiche tecniche di questi macchinari determinano la scelta da parte del produttore, che deve avere un’idea chiara di come vorrebbe presentare il prodotto finito sul mercato. Infatti la resa particolare fornita dal tipo di lavorazione rappresenterà la mission qualitativa e l’immagine (e in questo caso il sapore) del prodotto influenzerà i processi di branding, più che mai fondamentali. Per approfondire l’argomento uno dei portali più aggiornati e completi è www.nowickisrl.com

L’azienda propone una vasta gamma di macchinari industriali per la produzione di cibo e si rende disponibile ad aiutare i produttori di cibo a migliorare l’efficienza del proprio operato, grazie a macchinari innovativi e specifici per ogni forma di lavorazione.

Innovazione o rispetto dell’ambiente? Perché è importante riflettere

L’impostazione industriale della produzione alimentare richiede quotidianamente una riflessione sui costi e i benefici del progresso tecnologico. La possibilità di usufruire di macchinari d’avanguardia spesso incontra la necessità di adattare i processi produttivi alle esigenze di un mercato sempre più attento alle questioni globali. Se la clientela, nel consumo di cibo, richiede sempre più qualità e rispetto, si va incontro ad una domanda più specializzata e con uno sguardo più acuto ai prezzi.