Film in uscita: 5 trame avvincenti che ti stupiranno

Quando l’estate finisce e le temperature scendono è normale voler fare delle attività diverse, si preferisce stare al caldo e coltivare hobby più sedentari. Questo non vuol dire che si trascorre tutto il tempo in casa, si possono comunque fare cose divertenti, ad esempio andare al cinema. Nonostante ormai le piattaforme in streaming offrono tantissimi tipi di pellicole, andando al cinema possiamo vedere i film in uscita sul grande schermo. Se un film ci interessa particolarmente o la trama ci sembra avvincente, possiamo acquistare i biglietti per il cinema per passare un momento in compagnia, mangiando i pop corn e bevendo una bibita. Non in tutti i periodi dell’anno si possono trovare al cinema dei titoli interessanti, per questo è importante vedere cosa esce in anteprima su Play4movie, in modo da poter prendere nota delle date in cui trasmettono dei film che vogliamo vedere.

Film in uscita da vedere in autunno

Vogliamo trascorrere una serata divertente con la nostra metà e non sappiamo cosa fare? Stiamo organizzando un pomeriggio con gli amici ma piove? Potrebbe essere una buona idea quella di regalare dei biglietti per vedere un film, soprattutto ad una persona che frequenta una scuola di cinema, così da guardare uno dei tanti titoli in uscita questo autunno. Accontentare tutti non è facile, ma si può iniziare scegliendo un genere di film tra commedia, dramma, comico, documentario, fantasy, horror. Di seguito vogliamo dare qualche spunto con 5 interessanti film in uscita ad ottobre in quasi tutti i cinema della nazione.

1. Io sono l’abisso

Un film thriller di Donato Carrisi che racconta una storia fatta di importanti metafore. Un uomo, mentre pulisce, pensa a quanti segreti si possano ricavare tra i rifiuti, perché a differenza delle persone, la spazzatura non finge. Quest’uomo pensava di essere invisibile, fino a quando non incontra la ragazzina col ciuffo viola, che stravolge la sua vita ordinaria. Le dinamiche poi si complicano e succedono cose difficili da spiegare, la verità si nasconde dentro l’abisso.

Uscita: 1 Ottobre 2022

2. La ragazza della palude

Un film drammatico/giallo di Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones, Harris Dickinson e David Strathairn. La storia parla di una bambina abbandonata, Kya, che cresce nella Carolina del Nord. Kya viene isolata dalla sua comunità a causa di alcune voci, fino a quando si avvicina ad un mondo sorprendente grazie a delle nuove conoscenze. Il dramma però arriva quando viene indicata come principale sospettata di un omicidio e tutto si fa più misterioso che mai.

Uscita: 13 Ottobre 2022

3. Tiziano. L’impero del colore

Un film documentario di Laura Chiossone e Giulio Boato che parla di Tiziano Vecellio, maestro del colore e imprenditore. Pittore ufficiale della Serenissima, questo personaggio unisce la passione dell’arte alla capacità di saper vendere le proprie opere. Il suo motto è “l’arte è più potente della natura” e i suoi quadri trasmettono una forte potenza espressiva, che non è facile trovare in tutti gli artisti contemporanei.

Uscita: 3 Ottobre 2022

4. In viaggio

Un film documentario di Gianfranco Rosi che racconta la storia di Papa Francesco, iniziata nel 2013, quando appena eletto si reca a Lampedusa. In 9 anni di pontificati ha intrapreso 37 viaggi in 59 paesi tra Europa, America, Africa, Asia, andando ad affrontare temi come l’emigrazione, la guerra, la povertà e la solidarietà tra i popoli. In questo documentario si parla di com’è oggi il mondo, soffermandosi sullo stato di sofferenza e su ciò che possiamo fare per aiutare gli altri.

Uscita: 4 Ottobre 2022

5. La vita è una danza

Un film commedia/drammatico di Cédric Klapisch con Marion Barbeau, Hofesh Shechter e Denis Podalydès. La storia racconta di Elisa, una ballerina di danza classica che vive a Parisi con il fidanzato. La sua carriera è promettente e la sua vita sembra essere perfetta, fino a quando non scopre che il fidanzato la tradisce e si fa abbattere da un brutto infortunio in scena. Amareggiata dopo aver perso i punti fermi della sua vita, inizia un percorso di guarigione sia fisico che mentale che la porterà fino in Gran Bretagna dove la aspetta un nuovo cammino grazie agli amici e ad una nuova storia d’amore. Questo film parla della voglia di rimettersi in gioco, di un percorso di crescita personale e professionale, di salute mentale e rinascita.

Uscita: 6 Ottobre 2022