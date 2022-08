6 idee per arredare un giardino in stile classico

I giardini in stile classico sono una vera e propria garanzia di eleganza. Sono raffinati e confortevoli: un piacere per gli occhi, nonché un luogo in cui rilassarsi a contatto con la natura e con complementi di grande impatto visivo.

In un ambiente di questo tipo si fa un autentico tuffo nel passato, grazie ad articoli come le colonne, i capitelli e i busti di marmo. Quest’ultimo è il materiale predominante, insieme al legno e alla pietra. Lo spazio, nel complesso, sarà ricercato ma comunque privo di fronzoli, progettato all’insegna della bellezza e del buon gusto.

Nelle prossime righe ti daremo qualche idea per allestire un giardino di stampo classico. La cosa migliore è acquistare i vari complementi di arredo in un negozio specializzato, come Il Giaggiolo di Forte dei Marmi: uno shop incentrato sui prodotti per personalizzare i contesti outdoor, non solo giardini ma anche balconi e terrazzi. Ogni singola creazione è realizzata con la massima cura, per assicurare ai clienti sempre e comunque la più elevata qualità.

Armonia, equilibrio, mood fiabesco, atmosfera romantica e d’altri tempi. Questi sono soltanto alcuni pregi dei giardini ispirati allo stile classico!

Le colonne e i capitelli

Quando si pensa al mondo classico, viene spontaneo il collegamento con dettagli architettonici come le colonne e i capitelli. I libri di storia dell’arte ci insegnano che queste strutture possono essere di tre ordini fondamentali: dorico, ionico e corinzio.

Le riproduzioni delle colonne e dei capitelli antichi sono un must per i giardini classici. Quelle doriche sono più sobrie ed essenziali, quelle ioniche sono contraddistinte dalle tipiche volute, quelle corinzie sono adornate da motivi floreali e foglie d’acanto. Sarai tu a scegliere l’impronta che vuoi conferire al tuo giardino.

In più, sia per le colonne sia per i capitelli si utilizzano diversi materiali. Il marmo, certo, ma anche la terracotta e la pietra arenaria. L’effetto, in ogni caso, sarà altamente scenografico.

Le statue

In un giardino in stile classico che si rispetti non possono mancare delle statue. Il numero di questi oggetti ornamentali dipende, ovviamente, dalle dimensioni dell’ambiente: il risultato non deve essere assolutamente caotico.

In commercio ci sono sculture per esterni di ogni genere. Busti maschili e femminili, raffigurazioni di putti e di guerrieri, di divinità greche e romane. Non sarà difficile arredare un giardino ispirato all’antichità classica. Ancora una volta, come materiali abbiamo il marmo, la pietra e la terracotta, così come il cemento (anche con finitura invecchiata).

La fontana

Se hai uno spazio abbastanza ampio, le fontane da giardino potrebbero essere un’ottima soluzione per arredare il tuo outdoor? Si tratta di un accessorio decorativo: a maggior ragione se si predispone un collegamento con l’acqua, in modo da valorizzare il contesto con artistici zampilli.

Esistono sia fontane che si poggiano sul terreno, sia modelli più piccoli che si fissano contro la parete della casa. Fontane abbellite da volti umani, sagome di animali, da rubinetti d’ottone o dorati. Decisamente eleganti sono gli articoli in ghisa, un materiale che assume particolari sfumature e che spicca in qualunque giardino.

Il battente

Non di rado, nell’ambito dell’arredamento, sono i minimi dettagli a fare la differenza: il tuo giardino in stile classico sarà davvero unico con un battente ad hoc sulla porta di ingresso.

Anche in questa categoria hai solo l’imbarazzo della scelta. Un evergreen sono i battenti con testa di leone, con l’anello stretto tra le fauci. Senza dimenticare quelli a forma di altri animali, come i cani, i pesci, i cinghiali ecc.

La sedia a dondolo

Giardino è sinonimo di relax e di comodità: cosa c’è di meglio, allora, di una confortevole sedia a dondolo?

I migliori prodotti sono quelli con struttura di legno, e con soffice imbottitura in tessuto. Quest’ultima può essere variopinta, per donare all’area outdoor un tocco di colore e di brio. I dondoli sotto il portico fanno un figurone e consentono di riposarsi all’aperto in qualsiasi momento della giornata.

L’illuminazione

L’illuminazione è un aspetto basilare di ogni giardino. Per quelli di stampo classico, sono ideali le lanterne in ferro e i lampioncini costruiti con lo stesso materiale.

Le soluzioni sono due: potresti installare, all’interno, delle funzionali lampadine a luce calda, oppure addirittura sistemare qualche candela per un effetto romantico al 100%. Se dovessi optare per le lampadine, ti suggeriamo la tecnologia LED: una lampada di questo tipo è perfetta per gli esterni, poiché è ecologica, longeva e fonte di risparmio energetico.

Ecco come arredare un giardino in stile classico. Come negozio di riferimento, ti consigliamo vivamente Il Giaggiolo!