Calciomercato, il Crotone si aggiudica le prestazioni del difensore Federico Papini dalla Lucchese. Ceduto il giovane D’Aprile alla Roma

Quando mancano sette giorni alla chiusura del calciomercato e undici giorni all’inizio della stagione (4 settembre) il Crotone continua a mettere a segno gli ultimi colpi per rendere la squadra competitiva in ogni reparto. Intanto giovedì 25 agosto, il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sulla vicenda Campobasso: essere riammesso in Lega Pro o esclusione dal campionato. Successivamente, giorno 26, saranno diramati ufficialmente i tre gironi e relativo calendario. Un’attesa (la stagione di serie C doveva iniziare il 28 agosto) che sta obbligando le società a disputare continui amichevoli. Il Crotone ne ha disputato già sette e tutti terminati positivamente. L’ultima contro lo Scalea è terminata 4-0. Tornando alla pratica nuovi arrivi, la società pitagorica ha da poche ore concluso la trattativa con la Lucchese per il passaggio in rossoblù del difensore Federico Papini con contratto biennale e opzione per il terzo firmato alla presenza del dg Raffaele Vrenna e del ds Massimo Conti ed è già a disposizione del tecnico Lerda.

Nato a Firenze (21-11-1999) il neo pitagorico è preceduto da due campionati di serie C (per un totale di 29 partite ed un gol realizzato) tra le fila della Lucchese. Nel reparto difensivo Papini potrà essere schierato sia a destra che centrale.

Dal versante delle uscite è stato ceduto alla Roma in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, il giovane Giovanni D’Aprile classe 2005. la società dovrebbe annunciare a breve quella di Mogos al SudTirolo. La pratica Benali in uscita è ai titoli di coda. Il giocatore interessa al Brescia e il suo trasferimento già nelle prossime ore.