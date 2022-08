Dalle targhette agli striscioni, su InventivaShop centinaia di prodotti personalizzabili a prezzi competitivi

Nello spazio di qualche istante, su www.inventivashop.com, il cliente può approfittare di tantissimi prodotti professionali e personalizzabili, concepiti per migliorare la comunicazione visiva di brand e aziende. Dai cartelli pubblicitari agli striscioni, ogni articolo è realizzato artigianalmente e presentato a prezzi vantaggiosi. A ciò si aggiungono le spedizioni rapide, i pagamenti sicuri e la possibilità di scoprire interessanti spunti per ottimizzare i propri progetti.

Scorrendo tra le pagine del catalogo, l’utente incontra tantissime alternative, tra cui targhette per citofono, segnaletica aziendale, adesivi, espositori, gadget, accessori, striscioni pubblicitari, distanziali e fissaggi.

Si tratta di strumenti completamente customizzabili, grazie al configuratore presente sull’e-shop. Sono pensati per fornire ad aziende, hotel, cliniche o attività commerciali soluzioni efficaci per la propria comunicazione visiva.

Del resto, la loro realizzazione avviene in un innovativo centro di produzione, composto da attrezzature che garantiscono l’alta definizione sia nei piccoli che nei medi formati. Le soluzioni di segnaletica prendono forma grazie a moderne attrezzature che includono taglio, incisione laser e stampa diretta su lastre rigide.

Come autorevole conferma a proposito della qualità dei prodotti e della professionalità del team aziendale giungono gli oltre 3.000 feedback verificati da Trusted Shops, che registrano un punteggio medio di 4,8/5.

Per quanto riguarda le spedizioni, sono rapide e sicure. In caso di importi superiori a 99 euro diventano gratuite su molti articoli. Inoltre, con il codice per il tracking, l’utente ha l’opportunità di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento dell’ordine.

Le modalità di pagamento disponibili su InventivaShop, invece, sono caratterizzate da una prerogativa essenziale, la sicurezza. È possibile scegliere fra PayPal, bonifico bancario, carta di credito o contrassegno.

Qualora l’acquirente avesse dubbi, sia nella fase pre che post-vendita, può rivolgersi al puntuale servizio di assistenza, raggiungibile tramite numero di telefono, e-mail, WhatsApp o social network. Infine, per scoprire consigli e idee interessanti da cui prendere spunto per migliorare i propri progetti, basta visitare l’apposita sezione “Blog” del portale.