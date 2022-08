Dimagrire in modo naturale: come accelerare il metabolismo

Dimagrire in modo naturale è la miglior cosa che puoi fare per ottenere buoni risultati e soprattutto duraturi nel tempo. L’effetto yo-yo delle diete drastiche non fa bene al nostro organismo e il rischio è di riprendere velocemente i chili persi in poco tempo. Dimagrire in modo naturale consente di raggiungere il tuo peso forma e mantenerlo per tutta la vita senza avere l’incubo del giudizio impietoso della bilancia mattutina.

Come dimagrire in modo naturale?

Per raggiungere l’obiettivo di dimagrire in modo naturale occorre seguire un’alimentazione equilibrata, fare un po’ di attività fisica, magari anche senza massacrarsi in palestra se non hai tempo di andare o se la pigrizia prende il sopravvento. Camminare, anche per recarti al lavoro se è ti è possibile, ha un ulteriore vantaggio, risparmiare i costi della benzina che, in questo periodo, non sono da sottovalutare.

Magari tutte queste cose le sai già, eppure, nonostante le buone abitudini l’ago della bilancia non scende e ciò ti scoraggia. Molto spesso il dimagrimento è ostacolato dal metabolismo lento.

Come accelerare il metabolismo lento

Un acerrimo nemico del dimagrimento è il metabolismo lento. Cos’è innanzitutto il metabolismo? Il termine, che deriva dal greco ‘metabolé’ significa cambiamento. Con metabolismo si intende l’insieme delle reazioni chimiche che avvengono nell’organismo e che trasformano il cibo in energia, ovviamente indispensabile alla nostra sopravvivenza. Il metabolismo lento talvolta comporta il cosiddetto adattamento metabolico, ovvero accade che, quando stai seguendo un regime ipocalorico, il corpo si adegua e consuma meno energia. Questo fa sì che, pur mangiando meno, non si perde peso.

Fortunatamente, per contrastare il metabolismo pigro esistono validi rimedi per accelerarlo, e sono i cosiddetti brucia grassi. I brucia grassi sono integratori dimagranti, che grazie alla termogenesi innescano un percorso di accelerazione del metabolismo.

Il miglior termogenico brucia grassi per dimagrire in modo naturale

Tra gli integratori dimagranti abbiamo selezionato per te il miglior termogenico brucia grassi, KetoSan, che può diventare un alleato perfetto per dimagrire in modo naturale.

Lo puoi trovare, ed acquistare online sul sito di Balance Nutrition, azienda leader nella commercializzazione di integratori alimentari per il benessere della salute e della persona. L’e-commerce ha un suo mantra, “aiutare le persone di tutto il mondo a raggiungere l’equilibrio nella propria vita”, e indubbiamente ci riesce. Lo puoi verificare dalle molte recensioni presenti sul sito, feedback lasciati da chi, è riuscito nell’impresa di dimagrire in modo naturale e a mantenere poi il peso costante.

Sicuramente ti stai chiedendo quale è lo scopo dei termogenici. La termogenesi è il processo metabolico attraverso il quale l’organismo produce calore. La temperatura del corpo rimane costante anche per adattarsi alle temperature esterne, adeguandosi perciò al caldo o al freddo.

Termogenesi e dimagrimento

Per sintetizzare, durante le diete dimagranti, l’organismo mette in atto una serie di compensazioni che si possono combattere assumendo brucia grassi. KetoSan, l’integratore di Balance Nutrition, ha anche altri benefici oltre all’effetto di accelerare il metabolismo. Aiuta l’organismo a smaltire i liquidi in eccesso e perciò la pelle appare più tonica. Inoltre, gambe, pancia e fianchi perdono l’odiato gonfiore che crea tanto disagio soprattutto in estate e che puoi contrastare anche con l’abbigliamento anticellulite che aiuta a rimodellare le forme.

KetoSan, oltre a bruciare i grassi aiuta a non far sentire il senso di fame e ciò è importante, la fame nervosa o da stress rischia di vanificare in pochissimo tempo l’equilibrio necessario a dimagrire naturalmente.

Le capsule dell’integratore contengono una pianta tropicale, la Garcinia Cambogia e altri ingredienti, ovvero Tè verde, Carnitina, Arancio amaro e L-Carnitina.

La Garcinia Cambogia è una pianta i cui principi attivi sono utilizzati nelle diete dimagranti grazie all’acido idrossiacetico. Questa sostanza attiva, estratta dalla buccia dei frutti di questo albero legnoso, aiuta a dimagrire perché oltre ad accelerare il metabolismo, placa la fame. E’ conosciuta anche col nome di Tamarindo Malabar ed è un rimedio noto da secoli alla medicina tradizionale orientale. Viene utilizzata come spezia oppure per succhi di frutta con effetto drenante e depurativo.

Anche il tè verde, bevanda antichissima è utilizzata per favorire il dimagrimento, poiché facilitando la diuresi aiuta a smaltire i liquidi che l’organismo tende a trattenere. La carnitina è una molecola essenziale per il processo metabolico cellulare ed è preziosa per la stanchezza, sia fisica che mentale. Se vuoi dimagrire in modo naturale KetoSan ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo e a mantenere il peso forma.