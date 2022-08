Secondo Memorial Luigi Vrenna aggiudicato dal Crotone dopo avere sconfitto (4-1) il Lamezia Terme

Doppietta di Gomez e gol di Kargbo e Giron. Dal 9 al 13 agosto gli Squali si trasferiranno al “Mancini Park Hotel” di Roma.

Crotone 4

Lamezia Terme 1

Marcatori: 23° Terranova, 32° e 38° Gomez, 55° Kargbo, 92° Giron

Assenti per motivi clinici i difensori centrali Golemic e Cuomo, mister Lerda ha schierato:

Branduani (Dini), Giron, Calapai, Tribuzzi (Giannotti), Petriccione, Panico (Chirico’), Awua (Vitale), Gomez (Rojas), Kargbo (Pannitteri), Bove, Yakubiv.

Novelli ha opposto: Mataloni, De Luca (Tipaldi), Zulj, Magnavita (Miliziano), Da Luiz Ferreira, Terranova (Borgia), Adessi (Alma), Cristiani, Maimone (Herve), Emmanouil (De Marco), Cadili.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Assistenti: Michele Rispoli – Stefania Signorelli

Angoli: 7 a 4 per il Crotone

Recupero: 2 e 4 minuti

Spettatori: 1.136 euro 3.233,00

Tre mesi dopo l’ultima partecipazine casalinga del Crotone in serie B, terminata con la sconfitta contro il Parma, l’Ezio Scida riapre i cancelli in occasione del secondo Memorial Luigi Vrenna. Una sola sfida tra Squali e LameziaTerme (formazione di serie D). Società e giocatori pitagorici, fin dalla vigilia, avevano chiamato i tifosi ad una massiccia presenza già da questa prima uscita per iniziare assieme e nel migliore dei modi la nuova stagione. Non c’è stata, però, la grande presenza. La giornata festiva e il gran caldo di agosto un valido motivo per stare al mare fino a tarda sera. La desertificazione degli spalti come il precedente campionato, causa i continui insuccessi, sarà, comunque, un ricordo che non si ripeterà e la conferma c’è stata contro il Lamezia pur trattandosi di un’amichevole in piena estate. Note positive sono arrivati dal calcio giocato in ogni reparto da parte dei pitagorici. Qualche appunto a proposito della difesa poco decisa in occasione del gol subito. Non tragga in inganno il momentaneo vantaggio del Lamezia. Crotone all’offensiva nei minuti iniziali con Kargbo e Giron, ottimo cursore il primo, buone aperture da parte del secondo. Kargbo in più occasioni inducia nel calciare a rete da dentro l’area ma al ventesimo minuto si procura un calcio di rigore. Dal dischetto calcia Giron, respinge il portiere. Tre minuti dopo è il Lamezia a passare in vantaggio con Terranova in seguito ad una perfetta incursione. La risposta al gol degli ospiti dopo nove minuti ad opera di Gomez che insacca il pallone del pareggio sugli sviluppi di una punizione dal limite.

Kargbo uomo partita lungo la fascia sinistra. Al minuto trentadue in seguito all’ennesima incursione si procura un perfetto assist per Gomez che non ha nessuna difficoltà a mettere dentro il secondo pallone. Ottimo terzo gol meritato da parte di Kargbo al cinquantacinquesimo. Gol che conferma il pitagorico migliore in campo. Chirico’ entrato nella ripresa ha dimostrato di essere un buon esterno lungo la fascia destra. Gomez punta centrale al posto giusto nelle giocate clou. Petriccione padrone della sua zona con ottimi appoggi al compagno smarcato. L’arrivo della seconda punta farà del Crotone la squadra da battere.

Dopo quest’ultima partita, il Crotone dal 9 al 13 agosto si trasferirà a Roma “Mancini Park Hotel” dove proseguirà la preparazione pre campionato (l’inizio della stagione potrebbe sclittera’ ad inizio settembre) con un allenamento congiunto con la Lazio Primavera a porte chiuse, e un’amichevole (13 agosto 16,45) con il Monterosi Tuscia, pure a porte chiuse.