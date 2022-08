Liquidi, gusti e aromi delle sigarette elettroniche

È davvero ampia la selezione di gusti a disposizione per i liquidi delle sigarette elettroniche. Ecco perché vale la pena di sapere che cosa propone il mercato, in modo da prendere decisioni di acquisto consapevoli e oculate. I liquidi tabaccosi, per esempio, possono essere secchi, dolci o aromatizzati con ingredienti diversi, come le spezie e la frutta. I gusti al sapore di tabacco sono tra i più efficaci per chi cerca di dire addio al fumo classico, dal momento che riproducono un aroma piuttosto fedele. Per godere al meglio di un sapore tabaccoso ottimale, i migliori dispositivi vaporizzanti sono quelli per svapo di guancia, grazie a cui si può beneficiare di una resa aromatica eccellente a wattaggi ridotti e di un tiro ben contrastato. La densità ideale per questo tipo di e-juice si attesta su 50% Glicole propilenico (PG) e 50% glicerina vegetale (VG), in modo tale da avere il giusto equilibrio tra corpo del vapore e gusto ricco.

Liquidi tabaccosi: che cosa è utile sapere

I liquidi tabaccosi possono essere di due tipi: organici o sintetici: i primi sono ottenuti realmente da foglie di tabacco, mentre i secondi vengono prodotti con molecole aromatiche sintetizzate in laboratorio. Nel caso in cui si propenda per i liquidi organici, il suggerimento è di usare un atomizzatore rigenerabile per svaparli, dal momento che essi tendono a incrostare in maniera significativa la resistenza. Da qualche tempo a questa parte, però, sono parecchie le aziende che si sono cimentate nella creazione e nella vendita di liquidi organici trasparenti destinati a sistemi non rigenerabili, come atomizzatori a testine e pod mod. Questi liquidi in molti casi sporcano addirittura meno dei sintetici, e con una coil sola assicurano fino a 100 ml.

I liquidi cremosi

Per chi non ama i liquidi tabaccosi, una soluzione alternativa può essere individuata in quelli cremosi. Si tratta di gusti che richiamano i dolci da forno e i prodotti da pasticceria, quali i biscotti, le creme alla vaniglia, i waffles, eccetera. Si tratta di aromi che nella maggior parte dei casi tendono al dolce, con un livello zuccherino variabile in base agli ingredienti di composizione. Per beneficiare di tutte le caratteristiche di un liquido cremoso è suggeribile utilizzare un atomizzatore per svapo polmonare o, in ogni caso, di un dispositivo caratterizzato da un tiro più aperto e da una batteria potente. L’importante è che venga garantita l’ariosità, che offre una resa aromatica migliore anche a fronte di wattaggi elevati. Per i cremosi da polmone, la base ideale ha una prevalenza di glicerina vegetale, in parti di 80 a 20 o di 70 a 30. Così, viene generato vapore in quantità abbondanti e in maniera persistente e corposa: insomma, quel che serve per formare i nuvoloni.

Le caratteristiche dei liquidi fruttati

Infine, in questa rassegna non si può fare a meno di menzionare i liquidi fruttati, che – come anche le tipologie citate sopra – possono essere acquistati già pronti per l’uso (con o senza nicotina) che preparati in maniera fai da te a partire dagli aromi per sigaretta elettronica, essenze concentrate da diluire con base neutra nella densità da polmone o guancia che si preferisce. Si tratta di miscele dai sapori floreali ed estivi di frutta fresca, che possono essere ottenuti o con ingredienti singoli o con composizioni più articolate. Come per i tabaccosi, è possibile scegliere tra organici o sintetici: in tutti e due i casi la validità aromatica è garantita. Una caratteristica peculiare dei liquidi fruttati è che, in linea di massima, essi rendono di più quando i wattaggi sono piuttosto ridotti, meglio se con un dispositivo di ariosità media. Proprio per questo motivo vanno più che bene i kit all in one, ma anche gli atom che presentano fori aria piuttosto grandi. Questo non vuol dire che i liquidi fruttati non possano essere usati in cloud chasing, a condizione che la loro fluidità venga adattata in funzione al sistema che si decide di utilizzare.

Qualità e soluzioni su misura

Decidendo di comprare i liquidi per le sigarette elettroniche su Svapoebasta.com, si ha la certezza di poter usufruire di soluzioni su misura e su contenuti e prodotti di qualità. Il team di questo e-commerce punta sulla massima chiarezza e sulla trasparenza: proprio per questo motivo tutte le schede prodotto sono caratterizzate da informazioni complete in cui vengono indicate non solo caratteristiche del liquido o aroma, ma vengono anche suggeriti ulteriori dati come la percentuale di diluizione, il tempo di maturazione e il tipo di tiro più adatto. I clienti hanno l’opportunità di monitorare l’avanzamento degli ordini in ogni momento, fino alla fase della consegna, e di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni.