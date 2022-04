Abbigliamento anticellulite: capi con effetto cosmetico ideali per lo sport e il tempo libero

Esiste un particolare tipo di abbigliamento che davvero può aiutare a perdere peso, e a combattere inestetismi come quelli della cellulite. Stiamo parlando di articoli come i leggings drenanti e i top realizzati con la stessa tecnologia: tessuti che contengono sostanze benefiche per la pelle, e che eseguono un leggero massaggio che stimola il microcircolo.

Questi capi con effetto cosmetico sono perfetti per il tempo libero o lo sport, e in generale per tutte le occasioni di vita quotidiana. Nel momento in cui vengono indossati supportano funzioni del corpo come l’eliminazione dei liquidi in eccesso, e svolgono un autentico reshaping delle forme. Insomma, sono preziosi alleati di tutti coloro che vogliono veder calare quel numeretto sulla bilancia!

I risultati positivi si notano già dopo le prime settimane. Nel complesso, migliora tantissimo l’aspetto della cute e si riducono persino parti come le cosce e il giro vita.

Come nasce la cellulite

Per capire come funzionano i capi anticellulite, bisogna comprendere innanzitutto quali sono le cause di questo disturbo.

La cellulite è strettamente legata a due problematiche, ovvero la ritenzione idrica e una cattiva microcircolazione. In termini semplici, le alterazioni del microcircolo conducono al ristagno di liquidi e all’infiammazione delle cellule adipose: diventa più difficile anche l’espulsione delle tossine. Si forma così la cellulite, che interessa soprattutto zone come l’addome, i glutei, le cosce e i fianchi.

I leggings e gli altri prodotti di abbigliamento anticellulite sono studiati per favorire l’aumento della microcircolazione e il drenaggio. Ecco perché sono ideali nella lotta contro questo inestetismo. Naturalmente vanno abbinati a uno stile di vita sano, che prevede la corretta alimentazione, la giusta idratazione e un po’ di movimento quotidiano.

Il reshaping dell’abbigliamento anticellulite

Gli indumenti cosmetici costituiscono un’unione tra abbigliamento dimagrante e funzionale. Come è possibile che dei capi ci aiutino a dimagrire?

I leggings, i top e gli altri indumenti di questo tipo massaggiano il nostro corpo, e intervengono nella diminuzione del gonfiore proprio perché facilitano il drenaggio dei liquidi. Questo è un fattore fondamentale per coloro che vogliono perdere peso.

Possiamo definire questa azione come un vero e proprio reshaping. Un rimodellamento delle forme, che riguarda le gambe, i fianchi e il giro vita. Per questo si parla di leggings non solo anticellulite, ma anche snellenti!

Come ci insegnano gli esperti, una pelle giovanile ed elastica è più resistente nei confronti della cellulite. L’utilità di capi del genere si vede anche da questo punto di vista: le sostanze di Dermofibra Cosmetics idratano, nutrono e revitalizzano la cute, il che ci permette di dire addio alle creme e di provvedere alla salute del derma mentre indossiamo questi leggings, canotte, maglie e così via.

Coloro che si affidano a questa tipologia di dressing code hanno espresso sempre ottimi giudizi, poiché hanno l’opportunità di sfoggiare una pelle liscia, luminosa e priva di imperfezioni. Un trattamento a 360°, che combatte la cellulite e in generale le infiammazioni cutanee.

Il nostro consiglio per il benessere della pelle

Tra i marchi consigliati in questo settore c’è BeGood, che ha brevettato un materiale del tutto innovativo: Dermofibra Cosmetics, che contiene elementi come l’aloe vera, la caffeina, la vitamina A e la vitamina E. Sul sito di ufficiale trovi numerose categorie di indumenti anticellulite, dai leggings alle canotte fino ai completi per lo yoga.

Questo molteplice effetto è dovuto a tutte le componenti di un filato speciale, la Dermofibra. Ne abbiamo già citate alcune: l’aloe vera è lenitiva e idratante, la vitamina A regala elasticità alla pelle, la vitamina E rende la superficie della cute più levigata. La caffeina è nemica della cellulite, i minerali (magnesio, silicio, zinco e titanio) favoriscono il drenaggio e la microcircolazione.

Sul sito di BeGood sono acquistabili numerosi capi anticellulite, modellanti e drenanti. Pensiamo anche solo ai leggings: è disponibile un’ampia gamma di prodotti, da quelli a tinta unita a quelli giraffati, da quelli con scritta fino a quelli camouflage.

Ci sono, poi, canotte, top sportivi, maglie a maniche lunghe, costumi da bagno, addirittura pigiami. In questo modo, è possibile contribuire al benessere di tutto il corpo in ogni istante della giornata. Provali tutti, oltre a essere snellenti e performanti, sono eleganti e trendy!