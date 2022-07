Extension Bergamo, non perderti il trend del momento: tutti i vantaggi

Uno dei trattamenti più trend del momento è l’extension ciglia, trattamento in grado di donare fin da subito uno sguardo da cerbiatta.

Avere occhi magnetici è naturalmente anche una questione di ciglia. Il trattamento, ideato per aumentare la lunghezza, la curvatura ed il volume delle proprie ciglia naturali, è un perfetto alleato per valorizzare gli occhi che saranno sempre al top.

Se hai un centro estetico a Bergamo e dintorni, aggiungendo questo servizio migliorerai sicuramente il tuo business, inserendo uno dei trend del momento che farà gioire le tue clienti. Il trattamento è molto richiesto perché dona uno sguardo profondo e seducente anche senza ricorrere al trucco.

L’extension alle ciglia è la cornice perfetta per rendere l’occhio più aperto e più grande e lo sguardo affascinante e profondo. Lo sguardo sarà sempre luminoso dalla mattina alla sera e l’effetto volume dell’extension allevierà i segni della stanchezza.

Detto questo, dove trovare i prodotti per eseguire l’extension ciglia a Bergamo?

Extension Bergamo: i prodotti di Kalentin

Kalentin è un’azienda che esiste dal 1961 e si trova ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, e che vende prodotti per extension ciglia e sopracciglia, nonché anche prodotti per la laminazione ciglia e sopracciglia. Oltre a ciò fornisce la possibilità di svolgere corsi professionali personalizzati, sia online che in presenza per le diverse tecniche.

L’azienda nasce inizialmente con l’obiettivo di produrre prodotti di bellezza, cosmetici e prodotti per la cura della persona. Durante gli anni il brand cresce e si specializza nella vendita di prodotti di extension ciglia e sopracciglia.

I prodotti sono eccellenti: l’azienda è infatti presente a tutte le fiere più importanti del mondo nel settore estetica e cosmetica.

Extension ciglia e laminazione

L’extension ciglia, a differenza della laminazione, è un trattamento che prevede l’applicazione di ciglia finte. Le fibre sintetiche anallergiche sono molto simili a quelle naturali, sono flessibili, morbide e prodotte per scongiurare reazioni allergiche. L’allungamento delle ciglia non compromette il ciclo di crescita delle ciglia naturali, purché il trattamento sia eseguito da una lashmaker qualificata.

La manutenzione è semplice: basta perdere l’abitudine di stropicciarsi gli occhi, abitudine dannosa anche per la pelle del contorno occhi, e detergere gli occhi con delicatezza, evitando di usare l’asciugamano con troppo vigore. Siamo certe che dopo il trattamento di extension ciglia le tue clienti perderanno anche l’abitudine di indossare gli occhiali da sole per far risaltare il trattamento.

Tuttavia è bene fare una precisazione: ad esclusione delle extension di vero visone, molto care e perciò usate raramente, non esistono extension in tessuto. Talvolta il nome può ingannare: diffidate perciò da chi utilizza nomi commerciali come seta, cashmere o velluto.

I vantaggi dell’extension ciglia

Il vantaggio principale dell’extension ciglia sta nel creare intorno agli occhi una cornice in grado di esaltare lo sguardo anche senza mascara.

Il trattamento è perfetto per chi ha le ciglia chiare, oppure rade e rovinate. Con la cornice giusta gli occhi risulteranno più intensi ed espressivi.

Esistono diverse tipologia di ciglia sintetiche e diversi metodi per l’applicazione: la tecnica base usata per l’extension ciglia si chiama one-to-one, la quale prevede l’applicazione di ogni extension su una ciglia naturale.

Si possono scegliere varie lunghezze, varie curvature e ciglia anche a ciuffetti. Vi è inoltre la possibilità di acquistare extension colorate e glitterate. Insomma per ogni cliente c’è l’extension che meglio si adatta alle ciglia naturali, alla lunghezza e alla curvatura che desidera. Tra i vari prodotti Kalentin ha lanciato le ciglia FLAT. Oltre ad essere morbidissime, offrono una tenuta maggiore. Il loro punto forte? La punta biforcuta, perfetta per l’effetto volume. Considerando che le ciglia finte di Marylin Monroe sono diventate pezzi da collezione e lei è ancora icona intramontabile di bellezza, l’extension è una soluzione perfetta per ottenere uno sguardo sognante e seducente.

I prodotti per extension ciglia Kalentin, quali colle, primer e remover, garantiscono risultati soddisfacenti: l’azienda è sempre alla ricerca di nuovi prodotti e nuovi corsi da offrire per migliorare il mondo dell’estetica, offrendo inoltre tutto ciò che serve per la laminazione ciglia e sopracciglia.