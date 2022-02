Indossare un bel paio di occhiali da sole per l’estate è normale: proprio per questo, abbiamo deciso di parlare dei trend che si delineeranno durante l’estate 2022 per sentirsi al passo con la moda.

Lo stile vinta prevale in passerella

Ci sono dei trend che sono intramontabili e non passano mai di moda e tra questi vi è proprio quello del vintage che ci mette a disposizione degli occhiali con un bellissimo design e perfetti per la stagione più calda dell’anno. Quindi se ti ritrovi con qualche paio di occhiali vecchi nel tuo cassetto, potrai nuovamente sfoggiarli e indossarli durante l’estate 2022: questo splendido accessorio moda sarà perfetto nelle forme oversize e squadrati, anche se hai un volto piccolo. Potrai scegliere di indossare anche un bel paio di occhiali a maschera proprio come quelli sfoggiati dalla celebre cantante Jennifer Lopez, con lente monocromo. Che dire, poi, delle montature di occhiali da sole che si ispirano agli anni ’60? Anche queste potranno abbinarsi alla perfezione ai tuoi look, dando un tocco davvero originale e di tendenza.Se preferite potrete pure selezionare degli occhiali contraddistinti dal colore tartaruga: questo tipo di occhiali che non sono assolutamente demodé, potranno essere presi inconsiderazione sia per quanto riguarda la montatura per gli occhiali da sole, ma anche per la montatura degli occhiali da vista.

Un occhio di riguardo nei confronti degli occhiali sostenibili

Un altro aspetto assai interessante per quanto riguarda gli occhiali da sole, ma anche quelli da vista, sono i materiali: oggigiorno si guarda sempre di più con grande interesse nei confronti dei migliori materiali per la realizzazione di questi prodotti. Infatti, la scelta di una materiale prima di qualità consente pure di avere tra le proprie mani un occhiale leggero e confortevole da indossare per diverse ore. Molti marchi, per esempio, per cercare di soddisfare questa necessità del cliente e di venire incontro all’aspetto della sostenibilità hanno deciso di selezionare materiali come i bio acetati. Questo materiale si può ottenere direttamente dalla cellulosa di piante come il cotone, mais, zucchero di canna ma anche paste di legni. Per quanto riguarda le lenti degli occhiali, invece, si preferisce utilizzare vetri minerali o plastiche che si possono ottenere da cellulosa, ricino e da altre piate. Un esempio di marchi che stanno abbracciando sempre di più il concento green sono Stella McCarteny e Dick Moby. Dunque, per l’estate 2022 potrai indossare un paio di occhiali che non solo saranno belli e comodi, bensì anche in linea con le tendenze della sostenibilità ambientale.

Le nuance che vedremo in estate

Passiamo ora ad un altro aspetto molto interessante ovvero quello del colore: quando si acquista un paio di occhiali non si può fare a meno di selezionare una tinta che possa essere in linea con le nostre necessità. Durante la stagione estiva non sono pochi i colori che si potranno adottare per indossare un bel paio di occhiali da sole: ad esempio, troverai nei negozi specializzati nella vendita di occhiali modelli dai colori psichedelici come pure prodotti multicolore e proposte dai colori a contrasto. Le tendenze dell’estate 2022 ci presenta nuovamente gli occhiali blending sunglasses contraddistinti da lenti e montatura dello stesso colore. Hugo Boss e Salvatore Ferragamo ci avevano fatto innamorare di questa tipologia di occhiali già l’anno scorso! Non mancheranno però anche proposte più audaci e colorate che renderanno gli occhiali vistosi e irresistibili da indossare. Che cosa dire, poi, dei modelli con lenti colorate di azzurro, giallo e arancio? Per chi è alla ricerca di qualcosa di particolare per la stagione estiva potrà far riferimento pure a brand come Gucci e Celine che mettono nelle loro vetrine accessori nei colori gialli e rosa. Non mancheranno comunque anche colori più tradizionali come blu e nero che ci propongono brand del calibro di Dior e Hugo Boss. Questa è una piccola panoramica sugli occhiali che ritroveremo durante la prossima estate: non ti resta che attendere per acquistare il modello migliore per il tuo volto e i tuoi look!