“Scappa e vinci” di Antonello Marchitelli è un romanzo corale in cui si presentano dei personaggi differenti tra loro per età, etnia e ceto sociale, che si trovano improvvisamente a far parte di una rocambolesca caccia al tesoro in cui la posta in gioco è molto alta: la possibilità di un cambio radicale di vita. L’autore narra una storia tra il tragico e il grottesco in cui si riflette sui gesti estremi che possono scaturire dalla disperazione, e su come l’essere umano sia debole e corruttibile, specialmente quando a dettare le regole è il dio denaro. In questa vicenda cruda e realistica nessuno si salva dal giudizio impietoso del lettore e tutti, anche i più insospettabili, possono sporcare la propria coscienza con colpe più o meno gravi.

Eusebio, Chiara, Gino, Vincenzo, Ester, Guenda e Raffaele, detto Razzo, vogliono disperatamente migliorare la propria vita, ma per farlo scelgono di intraprendere la strada più breve e anche più oscura, innescando un effetto a catena che conduce la maggior parte di loro verso la caduta nel baratro del crimine. Il punto verso cui tutti convergono è nonna Marta e la sua incredibile fortuna; l’anziana non è consapevole di aver attirato su di sé delle attenzioni poco pulite da quando ha ricevuto la visita della dea bendata, e neanche le sfiora l’idea che alla buona sorte possa seguire una terribile disgrazia.

Tra storie di disperata indigenza, di fredda disonestà, di tormentati rimorsi e di angosciante confusione esistenziale, Antonello Marchitelli dipinge un ritratto amaro dell’umanità dove sembra facile tradire il prossimo senza assumersi la responsabilità delle proprie azioni, e in cui l’apparenza può facilmente ingannare: alla fine, infatti, proprio il personaggio che sembra più marcio degli altri riesce a dimostrare di essere ancora umano, e di provare sentimenti autentici di affetto e altruismo. Con un linguaggio scorrevole e ritmato l’autore presenta il racconto di un tentativo di riscatto e di redenzione che finisce in dramma o, se si è più fortunati, solo in una macchia indelebile sulla propria dignità.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Antonello Marchitelli (Bari, 1969) è laureato in Giurisprudenza e ha collaborato con uno studio legale civilista fino al 2002; attualmente lavora per un importante gruppo assicurativo nell’ambito della liquidazione sinistri. Sin dagli anni dell’università è scrittore prolifico. I suoi ultimi romanzi sono “Gillo Armadillo”, “Un futuro radioso” – vincitore del Premio della Giuria Narrativa Edita al Concorso Letterario Città di Pontremoli (2016) e della Menzione d’Onore al Premio Letterario Bari Città Aperta (2016) – e “L’ineluttabile destino dello scarabeo stercorario”. Con Les Flâneurs Edizioni ha già pubblicato “Progetto R.” (2019).