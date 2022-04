Catania Calcio: Comunicato Stampa del Tribunale di Catania

Comunicato Stampa 346 – Stagione 2021/22

Si riporta il testo del comunicato stampa firmato dal Presidente del Tribunale di Catania, dottor Francesco Mannino:

“Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che, in data odierna, i curatori fallimentari hanno comunicato ad FC Catania 1946 s.r.l. la decadenza per inadempimento all’obbligo di pagamento integrale del corrispettivo;

– con distinta pec, i curatori fallimentari hanno provveduto a darne comunicazione alla FIGC e alla Lega Pro, richiedendo, ove possibile, un intervento o contributo di carattere economico finanziario straordinario da parte della Lega Pro, in misura tale da consentire di coniugare l’interesse alla regolare prosecuzione del campionato in corso con gli interessi della procedura fallimentare;

– in esito alle su indicate determinazioni, i curatori fallimentari relazioneranno al Tribunale di Catania in ordine alla permanenza delle condizioni economico-finanziarie per il mantenimento dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda.

Catania, 8.4.2022″.