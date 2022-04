Digitalizzazione aziendale: quali settori e processi possono essere digitalizzati?

Il mondo del lavoro negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio scossone: c’è chi parla di “rivoluzione” ma in realtà sarebbe più corretto chiamare questo cambiamento “processo di digitalizzazione aziendale”. Chi utilizzava metodi obsoleti, tradizionalmente basati sulla “carta” per catalogare o gestire i propri processi, ha iniziato ad aumentare la propria competitività rivolgendosi ad esperti della digitalizzazione aziendale per ottimizzare i processi.

Quali sono i settori e i processi che possono essere digitalizzati? Scopriamolo insieme approfondendo quali sono i vantaggi di questo processo.

Digitalizzazione aziendale: cos’è e come si sta realizzando in Italia

La digitalizzazione dei processi non ha nulla a che vedere con la digitalizzazione dei documenti, o meglio, possono andare di pari passo ma in realtà sono due cose differenti.

Digitalizzare i processi di un’azienda va ad agire su uno spettro più ampio di attività, ottimizzare e velocizza i flussi informativi così da sfruttare al meglio le risorse disponibili. L’Italia è indietro rispetto ad altre nazioni ma sta recuperando velocemente terreno; negli ultimi due anni, anche a seguito degli scenari macroeconomici, sono tantissime le PMI che si sono buttate in questa nuova avventura affidandosi ad esperti del settore.

Attualmente in Italia si conta una percentuale di aziende con un basso livello di digitalizzazione intorno all’80% costituite prevalentemente da piccole imprese. C’è poi una quota di aziende che ha imparato ad utilizzare soluzioni cloud e una percentuale limitata al 5% di aziende con un alto livello di digitalizzazione.

La tendenza però sta cambiando soprattutto grazie alla diffusione delle piattaforma cloud e dei Software offerti come servizio (in gergo chiamati “SaaS”). Un valido esempio per capire di cosa si tratta puoi comprenderlo visitando il sito digitaliso.it, servizio per portare i Sistemi di Gestione a norme ISO verso la digitalizzazione aziendale.

Digitalizzazione aziendale: quali processi sono coinvolti

Come si accennava all’inzio, non si tratta di digitalizzare i documenti ma molto di più.

Esiste una vasta gamma di software gestionali all’avanguardia fra cui scegliere, che consentono di ridurre il tempo e i costi delle operazioni oggi effettuate manualmente: attraverso questo tipo di soluzioni digitali si va a semplificare il flusso del lavoro di molte tipologie di processi quali gestione delle risorse umane, scadenzari, processi di miglioramento, analisi dei rischi e molto altro ancora.

La digitalizzazione può inoltre coinvolgere i processi di archiviazione. Nel privato parliamo spesso di Cloud: lo utilizziamo per salvare fotografie o dati informatici. Non cambia molto nel business se non che si necessita molto più spazio e ovviamente anche un livello di cyber security più alto.

Una terza area di utilizzo riguarda i processi di conservazione digitale che avviene per poter recuperare ed archiviare i documenti in modalità digitale, facendo in modo che siano recuperabili facilmente.

Altri esempi? La creazione di e-commerce, oppure, se non è possibile creare un negozio virtuale per acquisti online, la digitalizzazione del magazzino, così da rendere più semplici le operazioni di inventario, ordini e acquisti.

Quali benefici puoi ottenere

Il mondo della digitalizzazione è sempre più preponderante nel settore business, quali sono i vantaggi concreti che puoi ottenere se hai una piccola attività? Mentre le grandi aziende si sono già attivate da molti anni nella digitalizzazione, le PMI hanno molta strada da percorrere e dovranno farlo velocemente per poter ottenere tutti i vantaggi che cercano.

Per prima cosa si parla di risparmio, sia in termini di tempo che economici. Migliorare il flusso del lavoro e andare ad ottimizzare tempi e risorse generano benefici da non sottovalutare.

Migliorare i processi significa contemporaneamente migliorare il lavoro dei dipendenti, con un beneficio notevole sottoforma di redditività, e dei clienti che non vanno solo soddisfatti, vanno stupiti.

Redazione a cura di LinkEasy