A Roma la presentazione del romanzo “Il diario di Lela – Storia di ordinari abusi” di Michael Weinberg.

Lunedì 11 aprile, a partire dalle ore 18:00, Michael Weinberg presenterà il suo romanzo ispirato a fatti realmente accaduti “Il diario di Lela – Storia di ordinari abusi” presso la Banca Generali Private del quartiere Parioli di Roma. Modererà l’evento Roberta Beolchi, presidente dell’Associazione Edela e direttrice della collana Berkana di Graus Edizioni. Converseranno con l’autore: Cinzia Leone (Senatrice e Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio), Isa Maggi (Coordinatrice nazionale Stati Generali delle Donne), Simona Abate (Psicologa clinica), Stefano Callipo (Psicologo-psicoterapeuta e presidente Osservatorio Violenza e Suicidio) e Cristina Costarelli (Presidente ANP Lazio).

SINOSSI DELL’OPERA. Frammenti di dolore, estrapolati dal racconto di una donna, lasciano spazio a interrogativi e dubbi atroci su cui indagare. Adriano, giornalista brillante e dal fiuto per le investigazioni, si troverà a fare i conti con il diario di Lela, le cui pagine rimandano al profilo complesso di una ragazza dal vissuto emotivo devastato e intorpidito da stupri reiteratamente subiti. Sarà proprio Adriano che – entrando di soppiatto nelle squallide vite di chi si è macchiato di simili atrocità – farà luce sugli eventi tragici che hanno segnato il percorso di Lela, e che sembrano averla condotta fino alla morte. È un romanzo che dà voce a tutte le donne che hanno subìto e subiscono violenze, ma che non hanno la forza e il coraggio di raccontare. È un invito ad ascoltare il silenzio, quello rumoroso, e a comprenderlo, invece che giudicarlo.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Michael Weinberg (Torino, 1967), pseudonimo dell’autore, Dottore Commercialista, esperto nelle soluzioni alle crisi d’impresa, vive oggi a Dubai ove si occupa in prevalenza di consulenza transnazionale. Scrive per passione, traendo spunto da fatti ispirati a vicende realmente accadute. Il suo primo libro, “L’Intervista, la verità sulle trame ordite contro il curatore della TAV” (Graus Edizioni) è stato insignito del Premio Menotti, Spoleto Art Festival (2021).