Viaggiare risparmiando, ecco come fare

Rispetto al passato, il viaggiare è divenuta un’attività molto praticata ed apprezzata da tantissime persone. Grazie alla diffusione di aerei, treni ed auto e ai migliori e più frequenti collegamenti tra le diverse località, sia in Italia che all’estero, è possibile riuscire a visitare e soggiornare praticamente ovunque. E sempre rispetto al passato, con l’ampliamento delle offerte di viaggi, si è riscontrato anche un abbassamento dei loro costi, sia in termini di trasferimenti che di soggiorno appunto.

Difatti, esistono periodiche e diverse tipologie di offerte per muoversi facilmente, beneficiando di tariffe agevolate. Dalle famosissime promozioni sui treni di Italo fino ai prezzi scontati per trasferimenti e soggiorni in hotel o altre strutture ricettive. Il viaggio, ormai, può essere alla portata di tutti. Tuttavia, come è possibile viaggiare risparmiando? Per un gruppo di amici universitari o una giovane coppia di fidanzati, come si potrebbe effettuare un viaggio senza spendere cifre esorbitanti? Cerchiamo di fornire qualche consiglio.

Viaggiare pagando poco: come si fa

Come anticipato, fortunatamente al giorno d’oggi vi sono tanti mezzi disponibili per muoversi, sia nel nostro Paese che nel resto del mondo. Per coloro che vogliono organizzare viaggi all’interno del territorio italiano per fare una breve o lunga vacanza, vi sono a disposizione tante promozioni per i treni, ad esempio, in particolare in alcuni giorni della settimana o periodi dell’anno. Per risparmiare del denaro, è consigliabile evitare i periodi di vacanza tradizionali, come quello natalizio oppure estivo.

Scegliendo invece date precedenti o successivi a questi, si potranno fare viaggi in treno o in aereo a bassissimo costo. Inoltre, sarebbe opportuno prenotare il viaggio (ed il relativo soggiorno) con molto anticipo, in modo da usufruire di ulteriori eventuali riduzioni di prezzo. Poi, effettuando il tutto da casa e attraverso il computer, si potranno anche risparmiare i soldi che solitamente le agenzie di viaggio richiedono per prenotare mezzi di trasporto ed il soggiorno nelle strutture presenti nella località di destinazione.

Idee per risparmiare viaggiando

Alcune idee per viaggiare spendendo poco possono essere quelle di utilizzare le formule 2×1 ad esempio, se state viaggiando in coppia. Questo vi farà dimezzare il costo del viaggio perchè il prezzo di un biglietto non lo pagherete. Spesso questa formula viene applicata anche negli ingeressi ai musei e ai perchi a tema.

Un altro ottimo sconto, se viaggi in famiglia, è quello che consente di viaggiare con i bambini gratis, ovvero il prezzo del biglietto sarà applicato solamente all’adulto. Anche in questo caso il risparmio sarà notevole e si potrà viaggiare risparmiando non poco!

Se, invece, avete programmato una vacanza con i vostri amici potete sfruttare le offerte friends che prevedono degli sconti per i gruppi! Più siete e meno pagate!

Se viaggiate da soli, magari spesso per lavoro, non dimenticare di iscrivervi alle newlsetter per ricevere i codici promozionali. Ad esempio, con Italo, potrete riceverli settimanalmente. Inoltre, partecipando ai programmi fedeltà potete anche accumulare dei punti gratis da sfruttare per dei viaggi premio. Viaggerete così con un notevole risparmio sui prezzi.

Hotel e Paesi di destinazione

Altro modo di risparmiare sui costi di un viaggio o di una vacanza è quello di scegliere in modo attento ed accurato i Paesi e le strutture ricettive dove sistemarsi. Per quanto riguarda le mete turistiche, si potrebbe optare per quelle meno frequentate e “turistiche”. Ad esempio, al posto della costosissima Parigi, si potrebbe effettuare un soggiorno nell’altrettanto bella ma economica Lisbona oppure anziché le Maldive, si potrebbe conoscere un luogo ugualmente magnifico come Capo Verde.

Per quanto concerne invece le singole strutture ricettive, l’offerta risulta davvero vasta. Sono sempre più frequenti i soggiorni in comodi ed economici bed&breakfast rispetto ai tradizionali hotel. Tuttavia, per coloro che non possono rinunciare ai servizi e alle comodità offerte da questi ultimi, vi sono diverse opportunità che permettono di usufruire di strutture di buon livello ma con i prezzi economici di quelle a 3 stelle. Tuttavia, in fase di prenotazione, è opportuno affidarsi a società o strutture conosciute ed affidabili.

Difatti, se prenotare il viaggio e il pernottamento online risulta conveniente dal punto di vista economico, presenta lo svantaggio di poter incorrere, raramente per fortuna, in truffe o brutte sorprese all’arrivo nel luogo prescelto. Di conseguenza, è sempre bene verificare accuratamente il luogo e la struttura di soggiorno, scegliendoli su siti affidabili e magari, naturalmente, ampiamente conosciuti. È ancora meglio se gli hotel o bed&breakfast siano consigliati da amici o parenti che vi abbiano già soggiornato.