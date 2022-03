Prima di tutto, perché dovresti aver bisogno di questa professionista? L’osteopata è quella professionista della terapia olistica per il benessere della persona. Rivolgersi a lei (o a lui) significa valutare un approccio che metta al centro il corpo, e risolva i piccoli problemi di salute con un metodo poco invasivo.

L’osteopatia infatti non utilizza farmaci né interventi invasivi sul corpo del paziente, ma lievi manipolazioni che migliorano la percezione del dolore. Puoi cercare un osteopata a Desio, per esempio, se soffri di una malattia cronica, hai subito un trauma fisico o semplicemente provi un malessere mai sperimentato prima.

Come viene affrontato il dolore con l’osteopatia

Si tratta di una terapia olistica, che mette al centro del proprio approccio il rapporto globale tra corpo, mente e spirito. La manipolazione accurata, lieve e mirata che le mani della professionista effettuano sul corpo permette di riallineare e riequilibrare il rapporto tra questi elementi, portando a un benessere generale dell’individuo.

L’osteopatia non ha delle controindicazioni proprio perché non comporta l’impiego di farmaci e non prevede effetti collaterali: è ben tollerata sia dai pazienti più fragili che da quelli in condizioni particolari come le donne in gravidanza. Se cerchi un’osteopata a Desio che si occupi anche dei pazienti più piccoli, la dottoressa Chiara Fenaroli D. O. BsC. tratta perfino i neonati.

Tutti, dai più grandi ai più piccini, secondo i principi dell’osteopatia hanno bisogno di un perfetto equilibrio tra corpo, mente e spirito. Quando questo equilibrio viene alterato, compare il dolore nelle sue forme più disparate. Per questo il medico osteopata si occupa del corpo del paziente con piccoli e delicati movimenti, che allineano i diversi elementi che ne compongono l’identità.

Quando fare una visita dall’osteopata a Desio?

Puoi rivolgerti all’osteopata in diversi momenti della vita per affrontare piccole e grandi problematiche legate al dolore e non solo. Alcune delle patologie affrontate da questa disciplina sono:

cervicalgie, lombalgie e disturbi della colonna vertebrale;

problemi intestinali;

patologie urologiche e ginecologiche;

infertilità dovuta a cause fisiche e meccaniche;

problemi dell’apparato endocrino.

Anche chi soffre di malattie croniche può affrontare un ciclo di sedute di osteopatia e trovarne giovamento: l’osteopata professionista tratta emicranie, cefalee, dolore cronico e astenia tramite la manipolazione di particolari parti del corpo.

Come riconoscere la professionista giusta?

Il rapporto tra osteopata e paziente parte da una profonda sintonia. Secondo i principi dell’osteopatia, il corpo, la mente e lo spirito devono trovarsi in equilibrio e l’individuo possiede dei sistemi di autoguarigione e autoregolazione che lo aiutano a trovare tale equilibrio.

È importante quindi che il professionista sanitario a cui si rivolge sia estremamente empatico nel comprendere e affrontare le diverse situazioni che portano a un disequilibrio, che siano traumi, malattie croniche o semplici disturbi dell’età. Oltre a questo, un buon osteopata non può mancare della giusta formazione.

Rivolgiti solo a un’osteopata a Desio che abbia conseguito il diploma presso l’ISO – Istituto Superiore di Osteopatia o altri centri di formazione altrettanto validi e che abbia grande esperienza nel trattare pazienti di ogni età e in ogni condizione. Per avere la certezza che quello che hai davanti sia un professionista, effettua una prima seduta e valuta ogni movimento dell’osteopata, dal modo in cui si pone alla sua delicatezza nel manipolare un corpo dolorante.