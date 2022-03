Gli ingressi della maggior parte delle case e degli appartamenti moderni sono protetti da porte blindate, un genere di serramento molto robusto e progettato per resistere ai tentativi di scasso. Essere protetti da un tale sistema è rassicurante e permette di dormire sonni tranquilli. Ma prima o poi capita a tutti di rimanere chiusi fuori dalla propria abitazione: come fare a rientrare? La soluzione più ovvia è chiamare un fabbro o i Vigili del Fuoco, ma in alcuni casi potrebbe essere possibile aprire la porta in maniere alternative, risparmiando tempo e stress.

Conoscere le tecniche per forzare una serratura, inoltre, è utile per avere un’idea precisa di quali pratiche è necessario contrastare per proteggere la propria casa dai malintenzionati: analizziamo dunque alcuni metodi per aprire una porta blindata se non si è in possesso delle chiavi, suggeriti da esperti di apertura porte a Milano disponibili a darci le informazioni per scrivere la guida.

Come aprire una porta blindata se non è chiusa a chiave

Se la porta si è semplicemente richiusa accidentalmente, senza che siano state inserite le mandate, la situazione potrebbe essere di soluzione piuttosto immediata, soprattutto nel caso di modelli di porta più datati. In questi casi, la porta non è davvero blindata, perché non avendo ruotato la chiave non sono stati azionati i cilindri che garantiscono la chiusura. Con un po’ di fortuna, può essere possibile aprire una porta senza mandate inserite usando una semplice carta di credito. Funzionano bene anche le lastre delle radiografie, le tessere e le schede telefoniche: oggetti piatti e flessibili che si possono infilare in spazi stretti.

Per aprire la porta sarà sufficiente inserire la carta o la lastra poco al di sopra della serratura, tra l’anta e lo stipite. Scorrendo verso il basso, si incontra la resistenza del nottolino e spingendo si dovrebbe riuscire a sentire uno scatto e ad aprire la porta. Esistono in commercio anche schede da lock-picking, create appositamente per risolvere situazioni di questo tipo.

Come aprire una porta blindata con chiave dentro

Se la chiave si trova ancora nella serratura, ma dal lato interno della porta, potrebbe essere possibile aprire anche una porta chiusa con le mandate.

Nel caso in cui vi sia un piccolo spiraglio tra il bordo inferiore della porta e il pavimento, la scelta più conveniente è cercare di recuperare la chiave. Basta far scivolare un foglio di carta al di sotto della porta, in modo che si trovi in corrispondenza della serratura, e cercare di spingere la chiave all’interno utilizzando un oggetto sottile e allungato come un filo di ferro, in modo che cada sul foglio. A quel punto è sufficiente ritirare il foglio, facendo passare la chiave sotto la porta e recuperandola.

Se invece non esiste una fessura tra porta e pavimento, si può cercare di far girare la chiave dall’esterno per far scattare il meccanismo. In questo caso sono necessari materiali più specifici: bisogna inserire nella serratura un tondino di ferro del diametro di circa cinque millimetri con l’estremità coperta di colla potente per metallo, in modo da attaccarlo alla chiave così da poterla girare ruotando il tondino.

Usare il trapano

Se nessuno dei metodi precedenti è applicabile, l’ultima spiaggia potrebbe essere forare la serratura con un trapano. Questa pratica, naturalmente, danneggia la porta, dunque è conveniente tentarla soltanto nei casi di emergenza. Si tratta di usare una punta del diametro di cinque o sei millimetri per perforare la porta dove si trovano i “denti” della chiave, poco sopra o poco sotto la serratura: questo eliminerà i cilindri e le molle del meccanismo e renderà possibile aprire la porta usando una chiave qualsiasi o un oggetto come un cacciavite a taglio.

Gli attrezzi degli esperti

Infine, è importante sapere che chi cerca di aprire una porta con intenti criminosi si dota in genere di strumenti appositamente realizzati allo scopo. I ladri utilizzano pistole da lockpicking, chiavi bulgare in grado di riprodurre la forma della chiave e altri strumenti in grado di eludere i sistemi di sicurezza. Risulta quindi fondamentale dotarsi dei serramenti più aggiornati per proteggere la propria casa e liberarsi dalle preoccupazioni.