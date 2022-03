Il nuovo spot di Visit Italy con il Parco nazionale del Cilento, è un invito ai viaggiatori di tutta Europa a visitare questo meraviglioso patrimonio UNESCO.

“Il fascino segreto di una terra autentica” la sintesi del primo spot promozionale mai realizzato per presentare il Parco Nazionale del Cilento (patrimonio Unesco dal 1998) ai viaggiatori di tutto il mondo. Lanciato in queste ore sui social, in poco tempo ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti di apprezzamento sopratutto nel Regno Unito.

“One of the most beautiful places I’ve ever seen” scrive Jane da Bristol, oppure Janet da Newmarket che commenta meravigliata “That’s my kind of place, absolutely fabulous”. La campagna di promozione appena lanciata sui social ha l’obiettivo di riposizionare l’immagine del territorio cilentano, attrarre flussi turistici, valorizzarne le risorse e attivare importanti processi di sviluppo per tutta l’area.

Lo spot nella versione italiana:

A produrre l’emozionante spot Visit Italy (il canale di promozione dell’Italia nel mondo), con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e grazie al contributo di una rete di imprese del territorio composta da: Santo Mercurio, Fattoria Albamarina, Enoteca Osteria Perbacco, La Casa sul Blu e La Casa di Paolo.

La calda voce narrante fa da cornice ad una descrizione suggestiva e precisa di una natura incontaminata, un territorio che offre al visitatore la possibilità di ammirare scenari meravigliosi e panorami che lasciano senza fiato.