Le persone che soffrono di disturbi di natura articolare o muscolo-scheletrica sono moltissime, ma non tutte ne sono effettivamente consapevoli. Quando infatti il problema sta in una postura scorretta o nella cervicale infiammata, i sintomi che possono comparire sono numerosi e solo una piccola parte di essi riconduce ad un disturbo osteo-articolare. Spesso e volentieri, queste problematiche compromettono la qualità della vita e non sono semplici da diagnosticare, proprio perché le manifestazioni che insorgono potrebbero potenzialmente dipendere da tantissime altre cause. Lo spiega molto bene Marcello Chiapponi, il fisioterapista che in questi ultimi anni sta riscuotendo un grandissimo successo e che possiamo ormai considerare una sorta di guru.

Il suo approccio ai disturbi di natura muscolare e scheletrica non è quello classico della fisioterapia: Chiapponi adotta un metodo più ampio per consentire ai pazienti di superare le proprie problematiche. Tutto parte da esercizi mirati, certo, ma vengono chiamati in causa anche altri aspetti che spesso sono sottovalutati come l’alimentazione, il metabolismo, il fitness, lo stile di vita. L’approccio di Marcello Chiapponi prende in esame il legame che c’è tra il punto in cui la persona avverte il dolore ed il suo stato infiammatorio, ma anche il suo stato di forma generale.

L’Altra Riabilitazione: la piattaforma online di Marcello Chiapponi

Marcello Chiapponi è un fisioterapista estremamente competente, con alle spalle più di 20 anni di esperienza. Parliamo dunque di un professionista a tutto tondo, che ha deciso di aprire una piattaforma web per consentire ad un maggior numero di persone di trarre beneficio dai suoi consigli. L’Altra Riabilitazione (questo il nome del portale di Marcello Chiapponi) è una piattaforma all’interno della quale è possibile trovare moltissime informazioni e dritte utili, sia in versione di articoli che di video.

Non solo: su L’Altra Riabilitazione i pazienti hanno la possibilità di richiedere anche una consulenza a distanza oltre che in presenza. Consulenza che viene effettuata da Marcello Chiapponi adottando un approccio che va oltre alla fisioterapia e che ha come obiettivo quello di permettere al paziente di raggiungere uno stato di benessere generale, completo.

Marcello Chiapponi: il guru della riabilitazione

Ormai Marcello Chiapponi può essere definito un vero e proprio guru del settore: attraverso i suoi video-corsi assiste più di 5.000 clienti nel miglioramento delle problematiche muscolari e scheletriche, ma anche nel raggiungimento di uno stato di forma migliore e nel miglioramento della postura. Il portale L’Altra Riabilitazione registra 10.000 visitatori al giorno, mentre il canale YouTube di Marcello Chiapponi conta più di 380.000 iscritti.

Questi numeri rendono bene l’idea di quanto il metodo e l’approccio di questo fisioterapista stia riscuotendo un grande successo e sono d’altronde numerose le testimonianze dei pazienti che hanno tratto enormi benefici dai suoi consigli. Marcello Chiapponi sta aiutando tantissime persone a recuperare il proprio benessere mediante esercizi mirati ed altri accorgimenti che vanno ad agire direttamente sul sistema muscolo-scheletrico. In diversi affermano oggi di vivere meglio grazie a questo professionista, che merita dunque di essere elogiato perché queste sono problematiche che possono influenzare davvero negativamente la qualità della vita e diventare parecchio debilitanti.