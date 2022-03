“Grazie a un accordo con Palazzo Vecchio ci impegniamo a segnalare a Palazzo Vecchio una lista di fabbri disponibili a realizzare le ringhiere per sedie e tavolini, prendendo come riferimento il prezzario della Camera di commercio del 2020, quindi prima dell’aumento dei prezzi. Resta da determinare l’entità dello sconto”.

A dirlo il segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze Jacopo Ferretti, dopo l’incontro con Cna e l’assessore alle Attività produttive di Palazzo Vecchio Federico Gianassi in relazione al nuovo piano tavolini. Le attività che, nel centro storico, saranno autorizzare a occupare un posto auto con sedie e tavolini dovranno delimitare lo spazio con una ringhiera e non più solo con vasi e piante, aspetto che ha portato ad un confronto con i soggetti coinvolti.

“Già dalle prime indagini – ha aggiunto Ferretti – sono emerse disponibilità del settore da una ventina di soggetti: l’obiettivo è raggiungere 30-40 aziende in grado di realizzare le ringhiere. Contestualmente, visto che la spesa non è indifferente, ci stiamo attivando affinché si possa ipotizzare un disciplinare per ammortizzare una parte di queste spese”. Tra le problematiche evidenziate, ha concluso Ferretti, “quelle relative alle tempistiche per potersi adeguare”.