Le scommesse online fanno ormai parte del quotidiano di molti Italiani, ma questo non vuol dire che sia facile scegliere il sito giusto dove giocarle.

Sebbene il gioco sia un monopolio di Stato, regolato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS), il web pullula di siti di scommesse più o meno legali, che non sono così facili da distinguere da quelli senza licenza.

In Italia, solo i siti dotati di licenza ADM/AAMS sono considerati legali.

Cos’è la Licenza ADM/AAMS?

La licenza dell’ADM regola i bookmaker che sono legalmente autorizzati ad operare sul territorio italiano, ed è concessa solo ai siti che rispettino i seguenti requisiti:

I giochi e la piattaforma devono essere dotati di generatore di numeri casuali e rispettare le normative in corso sulla sicurezza informatica e protezione dei dati;

L’azienda deve avere sede fiscale in Europa;

L’azienda deve avere un fatturato societario di almeno 1.500€, oltre ad essere considerata affidabile agli scrutini dell’ADM;

Pagamento di 350 000 €;

Come Riconoscere un Sito con Licenza ADM?

Vediamo quindi alcuni semplici trucchi per riconoscere velocemente un bookmaker legale, ed evitare di vedere le proprie vincite svanire nel nulla.

1. Cerca il Numero di Licenza sul Sito del Bookmaker

Per verificare che il bookmaker abbia la licenza AAMS/ADM, cerca il simbolo ADM e il codice della concessione sulla homepage del sito. Lo trovi nell’header o nel footer, come in questo esempio di SNAI.

2. Verifica che il bookmaker sia incluso nella lista dell’ADM

L’Agenzia Dogane e Monopoli mette a disposizione una lista di tutti i siti dotati di concessione per il gioco a distanza. La trovi a questo link.

Controlla la lista e verifica se il sito scommesse di tuo interesse ne fa parte.

3. Affidati a siti specializzati in bookmaker AAMS

Esistono diversi siti terzi che offrono informazioni e recensioni sui vari siti di scommesse.

Scegline uno specializzato in siti ADM/AAMS, come Scommessa Legale, per verificare l’affidabilità del bookmaker su cui vorresti cominciare a scommettere.

4. Controlla che il dominio del sito finisca in .it

Solo i siti di scommesse ADM possono usare il dominio .it, mentre quelli non legali normalmente finiscono in .com.

Un esempio? Il sito di Sisal è www.sisal.it, mentre quello di Pinnacle, sito registrato a Curação e non legale in Italia, è www.pinnacle.com.

Cosa Si Rischia a Scommettere sui Siti Illegali?

Scommettere su siti con licenza AAMS è soprattutto una questione di sicurezza, ma anche di tasse.

Su un sito legale non corri il rischio che il tuo conto di gioco sia chiuso e che le tue vincite spariscano nel nulla, ad esempio.

Il bookmaker è sempre reperibile, e in caso di problemi, sei coperto dalla legge sul gioco e puoi rivolgerti all’ADM per accertamenti.

Inoltre, sei sicuro che il sito rispetti le norme sul gioco d’azzardo, soprattutto per quanto riguarda i minori.

Per quanto riguarda la tassazione poi, non ti dimenticare che le vincite sui siti legali sono tassate alla fonte, il che significa che sono già esentasse e che non dovrai dichiararle nella tua denuncia dei redditi.

Qualsiasi vincita ottenuta in siti non legali invece deve essere per legge inclusa nella dichiarazione annuale dei redditi, pena incorrere nel reato di evasione fiscale, punito con un massimo di 6 anni di reclusione.