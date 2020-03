Morte del pronipote dell’ex premier Romano Prodi: Roberto Grandi risultato negativo all’alcoltest

Al momento non è ancora stata fissata la data dei funerali di Matteo Prodi. Il pronipote dell’ex premier Romano è morto ieri in ospedale a Bologna per le gravi ferite riportate in un incidente avvenuto giovedì, quando la sua bici si era scontrata con un’auto nella zona collinare della città. Lo apprende l’ANSA da ambienti vicini alla famiglia.

La salma di Matteo Prodi sarebbe stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertamenti. “Non è escluso che il Pm di turno possa disporre un’autopsia” anticipa l’agenzia. In caso di accertamenti di questo tipo, per prassi potrebbe essere indagato il conducente dell’auto che ha investito la bici e che, a quanto risulta, sarebbe risultato negativo all’alcoltest.

Il conducente è il massmediologo Roberto Grandi, docente, presidente dell’Istituzione Bologna Musei ed ex assessore comunale alla Cultura negli anni Novanta, quando il nonno di Matteo, Vittorio Prodi, era presidente della Provincia di Bologna. La Città di Bologna è vicina alla famiglia Prodi in questo momento di grande dolore.