Successo per “La Lima & La Raspa” a Villamagna

Villamagna. Grande successo di pubblico e di divertimento per la brillantissima serata di cabaret con “La Lima & La Raspa”, duo comico composto da Enea di Liberato e Romeo D’Alberto, che si è esibito a “La baracca” di Villamagna davanti a circa 250 persone.

“Abbiamo ospitato quasi 900 artisti nel corso di questi anni nel nostro locale – ha ricordato il titolare de ‘La baracca’, il cavalier Dante Pierdomenico – artisti di calibro come Riccardo Fogli, Bobby Solo, Don Backy, Mal, Maurizio Vandelli, Dodi Battaglia, i Cugini di campagna, i Collage, i Dik Dik e tanti altri. Non è una presunzione, ma ormai siamo arrivati quasi ad essere i primi in Italia, facciamo tutto con passione e professionalità e per far riascoltare tutte queste belle canzoni e tutti i bei successi degli anni ’60 e ’70. Ringrazio tante persone che mi stanno vicino tra cui Sabrina, la mia grande e ottima collaboratrice, ringrazio la mia famiglia, i collaboratori e tutti coloro che mi aiutano. Oramai facciamo tutto con una certa scioltezza e con un certo amore, di artisti ne arriveranno ancora tanti: il 13 marzo avremo gli Equipe 84, il 3 aprile la grande Rosanna Fratello, a maggio la Formula 3, a giugno, luglio e agosto Marcella Bella, Fausto Leali e poi vedremo. A livello di cabaret abbiamo avuto anche altri artisti, diverse volte c’è stato Uccio De Santis, questa volta è la serata dell’orgoglio dell’Abruzzo, ‘La Lima & la Raspa’ è un duetto che ormai sta facendo furore e sta avendo successo in tante regioni d’Italia”.

“Una serata meravigliosa con tanta gente, con tanto pubblico e con tante persone simpaticissime che si sono divertite con noi – ha affermato il duo comico dopo lo spettacolo – meglio di così non potevamo sperare, anche noi ci siamo divertiti tantissimo con questo pubblico così caloroso. Il nostro successo è essere noi stessi, ci divertiamo a fare tutto questo perché lo facciamo innanzitutto per noi perché la risata è una terapia, fa stare bene sia a chi la procura e sia a chi la fa, dalla parte del pubblico, questo ci fa vivere meglio, ci fa vivere bene e ci fa stare felici. Questa sera abbiamo scherzato anche sul Coronavirus perché forse lo stiamo prendendo un po’ troppo sul serio, bisogna preoccuparsi il giusto e non di più, altrimenti poi diventa psicosi e facciamo cose che non dovremmo fare. Quindi bisogna ridere felici e se accadrà qualcosa si troverà un rimedio anche per il Coronavirus o qualsiasi altra malattia. Quest’estate saremo nelle piazze, il nostro manager è Giovanni Di Sipio, come duo abbiamo una pagina Facebook, oltre alle nostre pagine e profili personali, quindi invitiamo tutti ad andarle a visitare per sapere tutto sui nostri spettacoli così stiamo insieme e ci divertiamo contro il Coronavirus”.