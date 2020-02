YouTube 15 anni, 15 miliardi di euro ed un business in espansione

E’ nato quasi per gioco. Oggi è uno strumento planetario, rappresenta un business in espansione costante. YouTube oggi compie 15 anni. La società infatti nacque a San Valentino del 2005 per opera di tre ex dipendenti di PayPal. I fondatori sono Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. La loro idea era quella di mettere online una piattaforma di video amatoriali. Google ha guardato lontano scommettendo nel progetto e rilevandolo pochi mesi dopo. Il primo video caricato è datato 23 aprile 2005. Appena 20 secondi titolati “Me at the Zoo”, girato allo Zoo di San Diego da uno dei fondatori.

Da allora questa piattaforma è diventata virale e oggi vale ben 15 miliardi di euro. YouTube si è trasformato in un media globale, un competitor di musica, televisione e mondo dei giochi. Ha anticipato fenomeni più recenti come Netflix e Spotify.

YouTube è oggi il secondo portale più visitato al mondo dopo Google. La piattaforma ha ridefinito il concetto della celebrità rendendola più popolare. Infatti offre davvero a tutti l’opportunità di diventare famosi. L’idea è del 2004. L’obiettivo era creare una piattaforma che consentisse a tutti di caricare sul web un qualsiasi contenuto. Un’idea all’apparenza semplice ma al tempo stesso rivoluzionaria. A ottobre 2006 Google comprò la società per 1,65 miliardi di dollari, un decimo dei suoi ricavi annuali – dovuti soprattutto alla pubblicità – che sono stati lo scorso anno ben 15,5 miliardi di dollari. La piattaforma oggi genera il 10% del fatturato totale di Google. In questa quota di fatturato rientrano più di 20 milioni di iscritti ai servizi Premium e Music Premium e 2 milioni registrati al servizio tv operante negli USA.

Sempre lo scorso anno, esattamente maggio 2019, YouTube ha toccato la quota record di 2 miliardi di utenti al mese con un saldo di + 200 mila sullo stesso mese del 2018. Ogni minuto gli utenti caricano oltre 500 ore di video. La piattaforma è diventata talmente diffusa da creare vere e proprie professioni connesse alla rete come gli YouTubers. Tantissimi i personaggi divenuti virali, molte volte per puro caso.

La piattaforma ha però dovuto fare i conti con disinformazione e fake news, divenuti nel 2016 eclatanti in occasione delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La piattaforma social ha raccolto la sfida aumentando i controlli sui contenuti senza snaturare il principio di libertà e di libero accesso. YouTube ha messo in campo nuove regole e ha guardato oltre, tant’è che il mercato è in costante crescita.

Basti pensare che migliaia di aziende puntano ad aumentare le visualizzazioni YouTube ad esempio attivando delle campagne mirate. Il portale è in costante crescita.