Carnevale bolsenese 2020: il 22 febbraio festa in piazza Matteotti

Una città unita nella festa e nel divertimento. Bolsena si prepara a festeggiare il carnevale. Lo farà il 22 febbraio con un grande evento organizzato da un gruppo di volontari bolsenesi, in collaborazione con la Pro Loco Bolsena.

“Carnevale è tempo di feste, coriandoli, stelle filanti, sfilate e carri allegorici – affermano dalla Pro Loco Bolsena -. Così sarà anche nella nostra città, grazie all’impegno di queste persone. A loro va tutto il merito. Quando ci hanno chiesto di essergli a fianco per il “Carnevale bolsenese 2020”, abbiamo accettato con entusiasmo”. Nella centralissima piazza Matteotti, dalle 15,30, tanta animazione e balli di gruppo sulle note della migliore musica italiana e internazionale. Ma il tripudio di colori e maschere invaderà tutto il centro cittadino. Alle 15, da largo Mazziotti, partirà il corteo dei carri allegorici. “Massima” segretezza per i temi che ne hanno ispirato la realizzazione, per regalare una sorpresa al pubblico, pensando soprattutto ai più piccoli. La sfilata percorrerà le principali vie del centro cittadino.

“Vogliamo vedere Bolsena piena di gente: dai cittadini ai turisti che possono approfittare di questa festa per passare il fine settimana nella nostra città e scoprire il suo bellissimo lago – concludono dall’associazione -. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un sabato pomeriggio di pura allegria. Ringraziamo le persone che hanno deciso di credere in questo evento e si stanno impegnando per organizzarlo al meglio”. Per conoscere tutti gli aggiornamenti sul “Carnevale bolsenese 2020” è possibile visitare la pagina facebook “Pro Loco Bolsena”.