Cagliari. Il Consiglio della Municipalità di Pirri è convocato per martedì 18 febbraio

Il Consiglio della Municipalità di Pirri è convocato per martedì 18 febbraio alle ore 17.30. L’assemblea si riunirà nella sala consiliare in via Riva Villasanta 35.

All’ordine del giorno diversi punti. Si va dalle elezioni dei presidenti delle commissioni n. 2 e n. 4 alla mozione presentata dalla consigliera Fois passando per la discussione della bozza del regolamento ex dazio.

Seguiranno le comunicazione del Presidente. Lo si legge in una nota stampa. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale della rete civica del Comune di Cagliari.