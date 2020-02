Cos’è il Forex: consigli e come fare trading

Cos’è il Forex? È perché è così importante per le persone che vogliono investire? Il mondo degli investimenti è un luogo incredibile, ricco di opportunità per guadagnare somme di denaro considerevoli.

Una di queste occasioni è il mercato delle valute di cui, nelle prossime righe, scoprirai alcune informazioni interessanti.

Cos’è il Forex

Il forex, conosciuto anche come scambio di valute estera, è un mercato globale decentralizzato in cui vengono scambiate le valute di tutto il mondo. Il mercato delle valute è attualmente il mercato più grande e più liquido del mondo. Il volume medio di scambi giornaliero supera i 5 miliardi di dollari.

Il mercato forex funziona con le medesime dinamiche del mercato azionario. Puoi scambiare valute in base a ciò che pensi possa essere il suo valore. Ad esempio, qualora pensi che il valore di una valuta aumenterà, potrai pensare bene di acquistarla. Viceversa, qualora tu pensi che il suo valore potrà in futuro diminuire.

Ad esempio, qualora tu abbia avuto notizia che la Cina stia svalutando la sua moneta per attirare un volume maggiore di investimenti stranieri, potresti vendere la valuta cinese con un’altra, ad esempio l’euro. Come sarai in grado di guadagnare? Più la valuta cinese si svaluterà nei confronti dell’euro, maggiore saranno i profitti che otterrai.

Come fare trading di valute senza rischiare denaro

Investire online senza rischiare il tuo denaro ti sembra un sogno? Non dovrai preoccuparti, molte piattaforme di trading offrono la possibilità di usufruire di un conto demo. Cosa significa?

Attraverso il conto demo potrai investire un capitale virtuale (ad esempio 100.000 $) senza rischiare un centesimo. Ovviamente, da questa attività non avrai alcun modo di guadagnare soldi reale. Tuttavia, l’importanza del fare trading online con un account di prova consente agli utenti di fare pratica e capire come funziona al meglio il mercato delle valute. Infatti, qualora tu non avessi alcun tipo di conoscenza in merito, non sarebbe opportuno avventurarti in questa tipologia di investimenti in quanto potresti rischiare di perdere tutto il tuo capitale.

Il nostro consiglio è quello di rivolgerti a delle soluzioni sul web che garantiscono la possibilità di aumentare la tua esperienza prima di realizzare investimenti con i tuoi risparmi.

Le coppie di valute

All’interno di questa particolare tipologia di mercato, le valute vengono sempre scambiate a coppie. Ad esempio, puoi scambiare il dollaro con l’euro, l’euro con la sterlina e il dollaro con la sterlina.

La coppia EUR / USD ti consente di capire quanti dollari sono necessari per acquistare un euro. Il mercato delle valute utilizza i simboli per designare le coppie. Per il dollaro statunitense verrà utilizzato USD, per l’euro il simbolo EUR. Pertanto, la coppia che considera queste due valute è EUR / USD.

Ad esempio, ogni coppia di valuta, EUR / USD, AUD / USD o USD / JPY, avrà un prezzo di mercato associato. Il prezzo si riferisce a quanta parte della seconda valuta è necessaria per acquistare un’unità della prima valuta. Se il prezzo della coppia di valute EUR / USD è 1.3635, ciò significa che acquistare un euro costa 1,33635 dollari USA.