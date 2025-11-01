Proietti al nuovo Rettore Marianelli: «L’Università di Perugia sarà motore di crescita per l’Umbria»

La cerimonia di trasferimento della mazza rettorale dall’ex Magnifico Rettore Maurizio Oliviero al nuovo Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli ha segnato un momento importante per l’Università degli Studi di Perugia.

Il Governatore dell’Umbria Stefania Proietti ha rivolto al professor Marianelli un sincero augurio per il lavoro che lo attende, sottolineando la capacità del Rettore di guidare l’Ateneo con una visione profonda e umana, espressa nelle sue quattro parole chiave: conoscenza, ascolto, comunità e relazioni.

Secondo il Governatore, queste parole racchiudono il senso più autentico del ruolo dell’Università: un luogo del sapere come bene comune, motore di crescita e di coesione, spazio di confronto e di costruzione di legami. Le relazioni, come ricordato dallo stesso Marianelli, rappresentano la linfa del sapere, alla base della collaborazione tra discipline, della mobilità degli studenti, delle connessioni internazionali e dei ponti di pace che cultura e ricerca possono costruire quotidianamente.

L’Università di Perugia è considerata un punto di riferimento per l’intera Regione, una comunità viva che contribuisce al bene comune formando persone consapevoli, curiose e capaci di mettere la conoscenza al servizio della società.

Il Governatore ha inoltre ringraziato il professor Maurizio Oliviero per l’impegno profuso negli anni, capace di creare un clima di fiducia e collaborazione tra l’Ateneo, il territorio e le istituzioni. Con l’impegno condiviso di tutte e tutti, l’Umbria continuerà a crescere insieme alla sua Università.