Perugia. Barcaioli: “Auguri al Rettore Marianelli per un mandato all’insegna della crescita e dell’inclusione”

“Nel mondo del sapere i cambiamenti sono continui e inevitabili. L’Università degli Studi di Perugia ne è la prova: dal 1308 sostiene la crescita culturale della città e dell’intera regione, rinnovandosi senza mai perdere le proprie radici”. Con queste parole l’assessore regionale Fabio Barcaioli ha voluto rivolgere i suoi auguri al nuovo rettore Massimiliano Marianelli, in occasione del passaggio di consegne con il professor Maurizio Oliviero.

Barcaioli ha sottolineato come il nuovo rettore avrà la responsabilità di accompagnare l’università e la comunità accademica verso le sfide di un tempo in rapido cambiamento, dalle trasformazioni dell’intelligenza artificiale alle nuove forme della conoscenza. “Sono certo – ha aggiunto l’assessore – che Marianelli saprà sostenere con attenzione la crescita di studentesse, studenti e docenti, promuovendo parità di genere, inclusione, valorizzazione delle diversità e libertà di pensiero, rafforzando lo spirito di collaborazione dentro e fuori le mura universitarie”.

Barcaioli ha inoltre confermato il sostegno della Regione Umbria all’ateneo: “Saremo al fianco dell’università, pronti a supportare ogni iniziativa che rafforzi la sua funzione di riferimento culturale e sociale”.

Infine, un ringraziamento speciale è stato rivolto al professor Maurizio Oliviero per gli anni di impegno e dedizione alla guida dello Studium e per il dialogo costante con le istituzioni, con l’augurio di successo per i nuovi traguardi che lo attendono.