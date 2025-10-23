Radio Onda Verde e Piana Tv insieme: nasce una nuova sinergia multimediale calabrese

Una nuova stagione per l’informazione calabrese. Sta per prendere il via una collaborazione strategica tra Radio Onda Verde di Vibo Valentia e Piana Tv, emittente della Piana di Gioia Tauro. L’intesa segna l’avvio di un progetto multimediale che unisce due storiche realtà dell’etere regionale, con l’obiettivo di ampliare la copertura informativa e potenziare la crossmedialità tra radio, televisione e web.

L’accordo nasce dalla volontà dei due editori, Piero Muscari per Radio Onda Verde e Michele Cavallaro per Piana Tv, e dal lavoro condiviso dei rispettivi responsabili, Pino Scianò, direttore dell’emittente radiofonica, e Giorgio Rovere. Al progetto partecipano anche Rino Logiacco e Domenico Nardo e Antonio Guerini in un team che riunisce professionisti di esperienza e passione per l’informazione locale.

A partire dai prossimi giorni, i programmi informativi di Radio Onda Verde, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 15:30, trasmessi in FM e in diretta Facebook, approderanno anche su Piana Tv, garantendo una copertura quasi totale della Calabria in video. Un passo importante che segna l’inizio di una serie di scambi e collaborazioni tra le due emittenti.

L’iniziativa, spiegano gli editori, non si limiterà alla fascia pomeridiana ma sarà presto estesa ad altri appuntamenti informativi. “È una sinergia che valorizza l’informazione locale e la rende più accessibile a tutti” – sottolinea l’editore Michele Cavallaro, visibilmente soddisfatto del nuovo corso.

Anche Pino Scianò, direttore responsabile di Radio Onda Verde, parla di “una sfida crossmediale che guarda al futuro, senza dimenticare la tradizione e la missione di servizio pubblico che da sempre anima la nostra emittente”.

Ma le novità non finiscono qui: il format “Politicamente Scorretto”, già molto seguito nella versione web in onda la domenica dalle 21:00 alle 22:00 su Facebook, arriverà presto anche in FM e successivamente in TV. Approderà quindi anche in tv la rubrica dedicata al mondo dei libri, realizzata da Domenico Nardo in sinergia con Simona Toma, direttrice editoriale di Libriatalia. E al rientro dagli Stati Uniti d’America in trasmissione ci sarà anche Pino Cinquegrana.

Una crossmedialità a tutto tondo, dunque, che unisce due realtà vicine e complementari, pronte a offrire al pubblico calabrese una nuova esperienza di “radiovisione”.

Buona radio e buona televisione, insieme.