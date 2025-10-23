Quali sono alcuni dei giochi da casinò meno conosciuti disponibili?

Quando si pensa ai casinò, la mente finisce inevitabilmente su slot, roulette e blackjack. Sono indubbiamente i giochi più popolari in assoluto, sebbene non i soli a conquistare il pubblico. Che ne è dei cosiddetti giochi di nicchia?

Alcuni di questi giochi hanno origini antichissime, ma spesso si basano su varianti moderne; e poi, ci sono altri che si basano su versioni talmente bizzarre da sembrare usciti dal miglior film di fantascienza.

Le voci fuori dal coro

Prima di immergerci nei singoli giochi vogliamo partire da una riflessione: ma perché dovresti provare un gioco meno noto? Beh, la risposta è molto semplice: meno un gioco è popolare e maggiore è la possibilità di continuare a divertirsi e lasciarsi sorprendere.

Quando si gioca sempre agli stessi titoli, l’adrenalina tende a diminuire, ma ci sono anche strategie che si ripetono e il gioco diventa routine. E invece che tipo di pathos può offrirti un gioco meno conosciuto? Non solo risveglia la curiosità, ma ti stimola proprio perché ti porta a imparare regole diverse. E questo tipo di approccio si traduce spesso in ottimi risultati nei casinò online. I dati ci dicono infatti che se un operatore introduce giochi alternativi1, ottiene spesso picchi di interesse superiori del 30% rispetto ai classici. Siamo pronti per scoprire qualche titolo se sei alla ricerca di qualcosa di unico.

I giochi meno famosi ma più interessanti

1. Keno, il più sottovalutato di tutti

Iniziamo da un titolo che per tanto (troppo!) tempo ha fatto fatica a emergere in Italia, mentre tra Asia e Stati Uniti è considerato un’autentica istituzione. Parliamo del Keno, in particolare della sua versione online2, che altro non è che la versione che mixa la lotteria e il bingo.

Ciò che devi fare quando scegli questo gioco è decidere una serie di numeri (di solito tra 1 e 80) e attendere che il sistema estragga i numeri vincenti. È piuttosto semplice. Ma a creare grande suspense è proprio questo suo funzionamento intuitivo, che può tenerti incollato allo schermo per diverse ore. Essendo piuttosto lento, diventa ideale per chi cerca un passatempo rilassante ma con la possibilità di conquistare delle vincite anche elevate.

Ma dove nasce questo gioco? Se non ne hai mai sentito parlare, vogliamo dirti che la sua origine risale alla Cina imperiale – un dettaglio che lo rende un gioco davvero curioso. Vogliamo dirti di più: secondo una leggenda, si giocava per finanziare la costruzione della Grande Muraglia, anche se per molti è un modo di romanzare la storia e non una realtà provata.

2. Sic Bo, questione di dati

Meriterebbe molto più spazio nei casinò il Sic Bo e le sue varianti, un antico passatempo cinese che ruota attorno ai dadi. Ciò che stupisce è il suo potere di evocare un’atmosfera mistica, sfruttando il movimento di tre dadi nello stesso momento. E come potrai immaginare, sono a tua disposizione moltissime combinazioni per sfidare la fortuna.

A differenza del precedente si basa sulla velocità, sullo spettacolo e sul tagliare i tempi morti. In Asia è da tempo uno dei pilastri di nuovi e storici casinò, ma si vede di tanto in tanto anche nel nostro paese. E spesso in Italia, dove cresce la passione per i casinò3, viene proposto nelle sue versioni “live” con croupier reali, così da rendere ancora più coinvolgente l’esperienza.

3. Pai Gow Poker, metti alla prova la tua mente

Se lo conosci, sei davvero un appassionato del gioco, perché attualmente è uno dei meno noti in Italia. Parliamo del Pai Gow Poker, la variante americana del “Pai Gow”. Essenzialmente, in questo caso, al posto delle tessere si usano le carte da poker. Ma che cosa fa il giocatore? Dovrà agire su due mani separate: la prima da cinque carte e l’altra da due. A questo punto devi provare a sfruttare le tue chance per battere il banco contemporaneamente.

Va detto che non è semplicissimo, dal momento che prevede una buona strategia di gioco per avere massimo controllo sulle due mani. Ma è talmente intenso da riuscire a catturare il giocatore già dalle prime mosse e, come dimostrano le ultime tendenze sui giochi4, sta riscuotendo un buon successo proprio per questo.

4. I Dadi sono ancora un gioco di nicchia

Anche se sono pian piano diventati un passatempo di molti giocatori, sicuramente non possiamo considerare così popolari i dadi, noti a livello mondiale come Craps. Il vero problema è che, anche se noto ai giocatori, questi tendono spesso a non provarlo. E il motivo è legato alla modalità di gioco e alla sua dinamica: i dadi infatti si basano su una vastissima quantità di puntate possibili, ma anche di tiri.

Nonostante ciò, se impari le regole, può diventare uno dei giochi più divertenti che tu possa trovare in un casinò.

Nel Craps di solito si punta sull’esito del lancio di due dadi: e tu, sei pronto a lasciarti travolgere dall’energia di un tavolo? Consigliamo di dare un’occhiata anche alla versione di gioco dal vivo, con tavoli gestiti da croupier in carne e ossa.

5. Red Dog, quando il poker si fa rapido

Il poker è un ottimo gioco, strutturalmente completo e versatile. Per molti giocatori esperti però tende a diventare molto lento: ma non temere, perché c’è una versione rapida di questo gioco. Si tratta del Red Dog, un gioco di carte che dominava le scene delle sale americane negli anni ’30.

Una mano di Red Dog inizia con il mazziere che distribuisce due carte, e il giocatore scommette se la terza carta sarà di valore compreso tra le prime due. E il gioco è fatto! Nonostante la semplicità, il Red Dog ha un fascino tutto suo, anzi piace proprio perché in un attimo, senza grandi abilità, puoi ribaltare la fortuna.

6. Punto 2000: quando il baccarat diventa un outsider

Vogliamo chiudere questa breve lista con una versione non molto conosciuta del baccarat, che si chiama Punto 2000. La sua bellezza si nasconde nelle regole facilitate, ma anche in una struttura che lo rende un mix tra poker e slot, dove il giocatore può anche decidere di “lasciare correre” la puntata.

Ma il successo dipende solo da un aspetto: vince chi pesca la carta più alta. Nulla di più e nulla di meno!

Perché i giochi meno conosciuti stanno tornando di moda?

Ti sei mai chiesto perché ci sono giochi che diventano popolari più di molti altri? Ci sono delle tendenze che è difficile prevedere e indirizzare in base alle proprie necessità, parlando di casinò. Ma ciò che un buon operatore può fare è aprirsi a nuove versioni di gioco per avere a disposizione una serie di opzioni vincenti. Del resto, la varietà è un’arma vincente!

Chi punta su Sic Bo o Pai Gow permette di attirare utenti curiosi e di differenziarsi dalla concorrenza. Avrà sicuramente più successo rispetto a chi si orienta solo verso slot e i soliti tavoli con giochi di carte. Bisogna essere coinvolgenti e fare scelte che riescano a garantire dinamismo.

Ecco perché sempre più casinò online non solo scelgono giochi “rari”, un po’ come avviene nel caso delle scommesse sugli eSports5 tanto per intenderci, ma provano anche a proporli nella variante live, sfruttando la popolarità di una modalità di gioco che ormai piace a tutti.

Osservazioni finali

Il bello dei casinò è che non smettono mai di sorprendere, a prescindere dal tipo di versione che vuoi provare. Dietro i titoli più celebri si nasconde un mondo di alternative capaci di intrattenere, incuriosire e far vincere. Perché no?

Provare un gioco nuovo come il Sic Bo o il Pai Gow Poker non è solo un modo per diversificare l’azione, ma ti aiuta a imparare qualcosa di diverso rispetto al gaming. Ogni tavolo è una storia, spesso sviluppata con una certa logica, così da introdurre nuove sfide imperdibili.

Vuoi un consiglio? La prossima volta che entri in un casinò online, prova a vedere se oltre alla solita slot di ultima generazione c’è anche una buona varietà di titoli di nicchia. Perché, nel lungo periodo, saranno proprio loro a offrire quel qualcosa in più.