Allerta arancione per vento forte: il Comune di Perugia chiude parchi, cimiteri e sospende eventi all’aperto

Perugia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo. A seguito dell’avviso di criticità arancione per rischio vento forte emesso dal Centro Funzionale della Regione Umbria, il Comune di Perugia ha adottato l’ordinanza sindacale n. 2140/2025, in vigore dalla tarda mattinata di giovedì 23 ottobre e per le successive 24-36 ore.

Il provvedimento dispone la chiusura al pubblico di tutti i parchi comunali e delle aree verdi recintate, nonché dei cimiteri e delle aree alberate pubbliche dove non sia possibile garantire condizioni di sicurezza. Sospese inoltre manifestazioni, mercati, eventi e attività sportive all’aperto, compreso il luna park di Pian di Massiano.

Per quanto riguarda le scuole e le università, l’ordinanza vieta l’utilizzo di cortili, giardini, campi sportivi e spazi esterni scoperti durante la validità dell’allerta. Ai dirigenti scolastici viene raccomandato di diffondere le norme di sicurezza e i comportamenti di autoprotezione, in linea con le Linee guida Anci – Comune di Perugia, mentre a studenti, personale e accompagnatori è richiesto di muoversi con massima prudenza negli spostamenti da e verso gli edifici.

Anche i cittadini e le attività commerciali sono invitati ad adottare comportamenti responsabili:

evitare di sostare o transitare sotto alberi, impalcature, grondaie, pali o cartelloni ;

; mettere in sicurezza oggetti e materiali che potrebbero essere spostati dal vento (come fioriere, tende o arredi);

oggetti e materiali che potrebbero essere spostati dal vento (come fioriere, tende o arredi); limitare gli spostamenti all’aperto durante le ore di massima intensità;

durante le ore di massima intensità; prestare attenzione alla circolazione lungo strade alberate o in prossimità di edifici instabili.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è stato attivato per monitorare costantemente l’evoluzione dell’evento e coordinare le squadre operative incaricate di verificare l’applicazione delle misure previste.

Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Perugia.