Perugia. Ucciso con una coltellata il 23enne Hekuran Cumani: lite tra giovani in centro

Tragedia all’alba a Perugia. Hekuran Cumani, 23 anni, di origini albanesi e cittadinanza italiana, è stato ucciso con una coltellata all’altezza del torace nel parcheggio di via Luigi Vanvitelli, in centro, dove intorno alle 4.30 di sabato mattina era stata segnalata una violenta lite tra più persone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Perugia, che hanno trovato il giovane riverso a terra in una pozza di sangue. I sanitari del 118, giunti poco prima, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche il Pubblico Ministero, il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, gli investigatori della Squadra Mobile e il medico legale. Sul piazzale sono state rinvenute numerose tracce di sangue.

La Procura di Perugia procede per omicidio. Secondo le prime ipotesi investigative, non si tratterebbe di un episodio legato a questioni di droga. L’attenzione degli inquirenti si concentra invece su una lite tra due gruppi di giovani, degenerata improvvisamente in aggressione mortale.

Dalle prime testimonianze e dalle informazioni raccolte sul posto, sembra che nella notte si sia svolta una festa in un locale poco distante, ma al momento non emergono elementi per collegare direttamente l’evento all’omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di cui faceva parte Cumani avrebbe avuto un alterco con un altro gruppo di ragazzi stranieri. Le cause restano da chiarire, ma tutto lascia pensare a futili motivi come origine della lite.

La città è sotto choc. In una nota congiunta, il sindaco, la giunta e il Consiglio comunale di Perugia hanno espresso “il più profondo dolore per la morte del giovane. La notizia ha scosso tutti noi, come persone e come istituzioni. Siamo vicini, con affetto e rispetto, alla sua famiglia e ai suoi amici che oggi vivono un lutto insopportabile. È difficile accettare che una vita così giovane si interrompa in modo tanto drammatico. Il dolore di queste ore appartiene a tutta la città”.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare l’autore della coltellata che ha strappato la vita a Hekuran Cumani, in un drammatico episodio che ha sconvolto Perugia.